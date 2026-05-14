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川習會美方未提台灣 專家：不排除事前已做出若干讓步

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普與大陸國家主席習近平在北京舉行會談。美聯社
美國總統川普與大陸國家主席習近平在北京舉行會談。美聯社

川習會第一天結束，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，川習都期望留下歷史定位。「戰略穩定關係」一說，可說是雙方的定調。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，美方未提到台灣，不排除在事前溝通中，已經對中方做出若干讓步。中方為了促使美方對反台獨有所表示，不排除可能承諾調整在台灣周邊的軍事動作，但也可能以此要求美方限縮對台軍售。

林穎佑表示，習近平提出「建設性的戰略穩定關係」，顯示美中雙方還是希望在經貿合作、地緣政治雖有競爭，但對意見分歧的風險可控。他認為，川習都期望在美中互動上有一歷史地位。「戰略穩定關係」一說，可說是雙方對此的定調。

不過他也認為，雙方的問題錯綜複雜，可能不會就此解決競爭的問題，但至少對習近平而言，可把台灣問題的紅線畫出來。對於台海、軍售以及經貿採購等細節，還要看後續的發展。

揭仲指出，「建設性的戰略穩定關係」雖是新名詞，但精神沒有太多改變，仍承認雙方雖有競爭關係，但要確保避免捲入衝突。具體可透過政治外交、兩軍溝通管道、拓展經貿等交流合作，這也說明為何雙方國防首長破例參與談判；而建立更多軍事高層互動，通常也是管控風險的主要措施。

揭仲認為，習近平強調美中雙方若要避免軍事衝突，絕對要處理好台灣問題，尤其是台獨問題。事實上從雙方首次通話開始，就已在鋪陳「近期沒有對台動武的打算」，並論述共軍目前在台周邊行動都是為了反台獨。並可能會引導美國也在反台獨上有所表示，甚至不排除承諾可以調整目前在台灣周邊的軍事動作。

不過揭仲提醒，縱然共軍可能減緩台灣周邊軍事活動，但「台海中線」默契沒了就是沒了，不可能回到裴洛西訪台前的兩岸態勢，對台法律戰等動作還是會照做。關鍵是共軍應該會在對台周邊採取行動前、中、後和美方透過高層機制保持溝通。

揭仲認為，第二批對台軍售或許可能延後到期中選舉後才宣布，但很可能早已非正式向美國國會領袖簡報過，因此已不太可能取消或大砍，但中方卻是可能促使美方限縮日後在對台軍售的質與量，形同回到八一七公報的精神，並以此限制往後的歷任美國政府。他估計，如此一來，不排除美台軍售會回到1980年代初期，改以商售或技術轉移為主的模式來進行。

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