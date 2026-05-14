【即時短評】川習會後，賴政府還要繼續擁抱「神話」？

九年前川普以總統身分首次訪中，中方的表述為「台灣問題是美中關係最重要、最敏感的核心問題」，九年後同樣兩位大國領導人在北京會面，台灣問題已是「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」。習近平對美國領導人警示台灣可能會引起兩大國衝突，並非首次，2022年裴洛西訪台前的拜習通話，習近平表示「民意不可違，玩火必自焚」，亦是明顯警示。

只是此次，國際戰火四起下，習近平「兩國就會碰撞或是衝突」已是明顯直白、帶有軍事意涵的警告。

白宮公布的川習會紀要中未有台灣，但恐無多少人相信此次會上沒有碰觸台灣問題。我外交部的回應也很即時，表示，「解放軍持續在台海周邊派遣軍機艦騷擾威脅，中國才是當前區域間和平穩定的唯一風險。」

可以發現，不論外部環境如何變化，都打不破賴總統上任後、在台灣安全議題上塑造的兩種「神話」。一是「民主神話」：只要不斷升級政治話語、只要中國是專制威權的那方，台灣就能依賴「自由世界」獲得安全；二是「美國神話」：將美國對台灣的現實考量自動轉化為安全保障，只要台灣對美利用價值愈高、姿態愈低，就能免於「被交易」。

之所以稱這兩種為「神話」，是因都根據部分事實：大陸對台灣的威脅是真、台灣是美國在亞洲安全戰略的重要一環是真，截取部分真實、忽視部分現實、最後給予一個「邪惡勢力必敗，正義必勝」的結局，便能在支持者心中塑造神話。

但此次川習會，這兩種「神話」均被打破。上一次習近平對拜登「民意不可違，玩火必自焚」還可說是針對特定事件的回應，此次川習會則圍繞伊朗戰爭、科技、能源、貿易「全面校正」雙邊關係，甚至美中雙方可能共管危機。不管川普提沒提台灣，美中都有了「台灣是兩大國最敏感問題」這一共識，川普再善變亦不會忽視這點。

白宮新聞稿強調伊朗及經貿議題，在川普心中台灣議題又能有多少占比，美國神話無疑出現裂痕。在此情境下，外交部仍用「中國才是唯一風險」回應，繼續沿用既有框架設定，無疑更被動。

民主是台灣珍貴的價值，但絕非是賴政府可以懶政的藉口。

在這場川習會，可以看見北京對台的表述已經有些軍事化，而川普領導下的美國政府則明顯利益化；作為「最敏感問題」卻上不了牌桌的台灣，豈可再沉迷於將民主「神話化」？畢竟，在昨日川習會中，川普稱習近平「偉大的領導人」，這無疑是對賴政府「擁抱神話」的最大諷刺。