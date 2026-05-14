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不再制式談台灣…習近平態度強硬 學者分析：中美要共同管控台獨

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
美國總統川普（左）、中共領導人習近平（右）。美聯社
美國總統川普（左）、中共領導人習近平（右）。美聯社

川習會」今天上午在北京登場，大陸領導人習近平談及台灣問題時說，「台灣問題是中美關係中最重要的問題；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」，也說「台獨與台海和平水火不容」。學者分析，這說法隱含軍事意味，反映中共升高了對台灣問題的看法，而習近平最要強調的是，中美要共同管控台獨。

大陸國家主席習近平14日上午在北京會見美國總統川普時強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，「處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」。習又指，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢向本報分析，近年中美元首會談，習近平對台灣問題的談法非常制式，如「台灣是中國核心利益的核心」、「中美關係政治基礎中的基礎」、「是一條不可逾越的紅線」，但這次發言出現新的內容，且更為嚴峻。

他指出，2022年習近平與時任美國總統拜登通話時說，台灣問題若處理不好，「將會對兩國關係造成顛覆性影響」，這次習直接點出「碰撞」甚至「衝突」，含有軍事味道，加上後面提到的「十分危險」、「水火不容」，顯示中共對於台灣問題的定性升級。

王信賢認為，習近平首要向川普強調的是「中美要共同管控台獨」。這次表述升級，也反映台灣目前在各方面的表現讓北京有「急迫感」。

外界關注川普在對台立場表述上，會否從「不支持台獨」改為「反對台獨」，王信賢認為，機率不高。他指出，川普政府中的MAGA派跟建制派經過磨合已取得平衡，後者能說服前者，關於台灣問題的用字遣詞都非常重要；而台海問題也符合MAGA派追求的，能向中國更高地要價，也可以讓台美軍工業鑲嵌更緊密，有助於讓美國再次偉大。

至於美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）、大陸國防部長董軍一起坐上談判桌，王信賢研判，這與過去情況較不同，估計可能涉及對台軍售的關切，以及雙方軍事安全、核武管控等問題。

綜觀這次川習會，王信賢指出，從雙邊開場致詞來看，習談中美關係、世界等「大局」，川普談的則是個人與習的關係，藉此展現自己有能力管控美中關係，為自己的聲望加分，在11月美國期中選舉前拉抬聲勢。

王信賢並指，取得一定的戰略穩定是美中共同的目標，而非「大交易」。美中之間形成一種穩定的發展，包括在經貿、軍事上形成更好的溝通機制，這才是雙方想要的東西。

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