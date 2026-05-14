川普若反台獨合乎國民黨立場 梁文傑轟鄭麗文：把國民黨當成香港建制派

川習會前，國民黨主席鄭麗文接受日本「讀賣新聞」專訪時表示，若美國總統川普在「川習會」中重申一個中國政策及反對台獨立場，「這完全合乎國民黨的立場」。陸委會14日回應表示，這麼多國家的學者專家、政治人物都在關心台灣地位會不會受到傷害時，只有鄭麗文不擔心，還特地選在川習會前安排日媒專訪，稱希望川普講出反對台獨。陸委會批評，鄭麗文再這樣走下去，恐怕有一天要「故國不堪回首月明中」。

陸委會5月14日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。針對川習會，梁文傑表示，對於川習會的整個過程和結果，我方當然會密切注意，國安團隊也持續跟美方保持密切聯繫，到目前為止並沒有令人意外的訊息。

大陸國家主席習近平14日於川習會稱，台灣問題是中美關係中最重要的問題，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。對此，梁文傑表示，維護台海穩定不只是中美之間的最大公約數，也是整個亞太地區，甚至全世界的最大公約數。台海和平穩定對全球科技、經貿等方面都有非常重要的意義，「所以這些話我們並不感到特別意外」。

梁文傑指出，至於中方這次把台灣問題當作中美關係中最重要的問題，幾乎每一次中美峰會或其他形式的會議，台灣問題都是其中很重要的議題，這也並不令人意外。

梁文傑表示，這段時間，各國學者專家、政治人物都發出過一些意見，擔心台灣會因為中共的強勢要求而受到傷害。目前看來，我方並沒有得到這樣的訊息，也感謝國外學者專家與政治人物對台灣的支持。

梁文傑接著表示，當這麼多國家的學者專家、政治人物都在關心台灣地位會不會受到傷害時，「好像只有我們台灣的國民黨主席鄭麗文不擔心」，而且她特地選在川習會前安排日媒專訪，稱希望川普講出反對台獨。

梁文傑表示，擔心鄭主席再這樣走下去，恐怕有一天要「故國不堪回首月明中」。他指出，中華民國台灣是全世界華人的民主燈塔，是僅存的一脈香火，國民黨本應該是保衛中華民國的政黨，也應該對中共的策略和種種計倆最了解、最有經驗，但現在的國民黨主席卻甘願把自己當成中共的宣傳工具，把國民黨當成香港的建制派。

梁文傑最後表示，這樣的情況全世界華人其實都看在眼裡，也都會搖頭，我們對此感到非常遺憾。他強調，當全世界都在為台灣發聲，擔心台灣可能在這次川習會中受到傷害時，不管是哪一個政黨，都應該上下一心對外發聲，這才是正確態度。