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川習會盛大舉行 華爾街日報：美國真正關鍵利益在台灣

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平抵達北京人民大會堂出席國宴。美聯社
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平抵達北京人民大會堂出席國宴。美聯社

華爾街日報」指出，正在北京訪問的美國總統川普盼在中國談成重大協議，但事實上，美國經濟與戰略未來更繫於台灣，而且台灣在自我防衛上的進展值得關注。

華爾街日報（The Wall Street Journal）編輯委員會（The Editorial Board）以「台灣推進自我防衛」（Taiwan’s Advance on Self-Defense）為題寫道，台灣近日通過先前因朝小野大而卡關的額外國防預算，規模約為7800億元，低於總統賴清德原先提出的1.25兆元方案。

賴總統希望於2030年前將國防支出增至國內生產毛額（GDP）5%，不過，反對黨國民黨加上民眾黨目前在立法院掌握過半席次。

這項額外國防預算似乎未納入部分飛彈防禦及國產無人機發展等重點計畫，而這些正是能讓習近平相信侵台將成災難性錯誤的關鍵。視預算如何分配而定，台灣今年國防支出可望達GDP約3%。

華爾街日報指出，面對中國共產黨日益升高的侵略性作為，這樣的國防支出確實仍嫌不足。

不過，賴總統既得讓台灣社會理解威脅真實存在，又不能引發民眾的恐慌。這是全球地緣政治最艱鉅的挑戰之一，而妥協和循序漸進，本就是民主政治一部分。

當台灣致力實踐協商與說服的民主政治，習近平治下的警察國家卻在逮捕國防官員，甚至判處他們死緩。

華爾街日報表示，川普（Donald Trump）多從強權政治角度看世界，儘管這樣的現實主義有其價值，卻也可能讓他誤判美國在亞洲的「資產負債表」。台灣是有法治的科技強權，而中國只要由習近平掌權，就永遠不可能成為法治社會。

台灣正展現其捍衛自由世界的決心，川普則可透過推動一項遭到擱置的對台軍售案，支持台灣強化防衛能力。為讓本週的川習會順利進行，這項軍售案被暫緩。

華爾街日報總結，排場盛大的川習會是在北京舉行，但美國真正應守護的核心利益，其實是在海峽另一端的台灣。

川習會 華爾街日報 賴清德 川普 北京

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