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習近平稱「台獨與台海和平水火不容」 陸委會駁斥：致力維持現狀

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對大陸領導人習近平14日在美中峰會的發言，陸委會表示，台灣致力維護台海和平，北京當局才是破壞和平穩定的主要根源。聯合報系資料照
針對大陸領導人習近平14日在美中峰會的發言，陸委會表示，台灣致力維護台海和平，北京當局才是破壞和平穩定的主要根源。聯合報系資料照

大陸國家主席習近平14日上午在北京會見來訪的美國總統川普時強調，「台獨台海和平水火不容」。陸委會晚間駁斥相關言論，強調台灣致力維護台海和平，北京當局才是破壞和平穩定的主要根源，並重申政府將一貫秉持「四個堅持」，致力維持現狀。

習近平與川普會談時強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，「處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」。他又指，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

分析普遍認為，習近平這次涉台措辭格外強硬，升高了對台海問題的定性。

陸委會晚間發布新聞稿表示，針對中共領導人在美中峰會的對台「錯誤」言論，陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，也是維護台海和平負責任的一方，更是全球經濟繁榮重要的關鍵力量。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實，更是台海現狀。

陸委會指出，解放軍長期、持續在第一島鏈及台海周邊區域進行各種灰色地帶、軍事侵擾的對台脅迫，才是當前破壞台海及區域和平穩定的最大風險。台灣將持續建構有效嚇阻的防衛能力與韌性，並與包括美國在內的友盟國家密切合作，共同維護台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮。

陸委會重申，政府兩岸政策立場穩健一貫，秉持「四個堅持」，不卑不亢，致力維持現狀。政府呼籲中共當局正視兩岸現實，摒棄政治前提，停止對台複合性施壓，透過與我民選政府溝通對話、化解分歧，務實改善兩岸關係。

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