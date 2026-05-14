習近平向川普示警台獨風險 陸委會：中共先收斂對台軍事恫嚇

川習會今天在北京登場，大陸領導人習近平就台灣議題提出立場。陸委會副主委梁文傑14日下午表示，「目前為止，並沒有令人意外的訊息，我們也與美方保持密切聯繫。」他並強調，真正觸發台海危險的是中共軍機艦擾台，要求中共先收斂對台軍事恫嚇的行為。

梁文傑14日下午在例行記者會上表示，這次川習會眾所矚目，我方密切注意，國安團隊也與美方保持密切聯繫，「到目前為止，並沒有令人意外的訊息。」他補充指，早前各國學者與政治人物擔心，台灣會因為中共的強勢要求而受到傷害，「目前看來，並沒有這樣的訊息」。

習近平在會談中告訴美國總統川普，「維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數」。梁文傑對此表示，這不只是中美之間的最大公約數，也是整個亞太地區甚至全世界的最大公約數。台海的和平穩定對於世界的科技、經貿都有非常重要的意義。

對於習近平警告台獨風險，梁文傑說，現在在台灣，「維持中華民國存在的現狀」是台灣人民的最大共識，是中共想要破壞中華民國繼續存在，「這才是台海和平的最大風險所在」。他強調，「如果中共重視台海和平穩定，那就應先收斂對台軍事恫嚇的行為」。

梁文傑並稱，「台獨這個議題在台灣現在其實並不存在」，現在我們追求的是中華民國要持續生存下去，但在中共的解釋裡，維持現狀、軍購、抓匪諜，或是用台灣名義參加WHA都叫台獨。

至於北京反對美方對台軍售，梁文傑表示，美方對台軍售是長期而穩定的關係，自從美國和台灣斷交以後，美國對台軍售依據台灣關係法，軍售的性能、質量跟數量則是取決於中共對台軍事威脅的程度。中共方面希望美國停止出售台灣武器，反而應先檢討自己對台灣的軍事威脅。他指出，今天（14日）早上，我方就偵獲3架共機、6艘共艦在台海周邊行動。

中方將台灣問題視為此次川習會優先議題。梁文傑說，這並不令人意外。至於川普在開場致詞時稱，「美中將會有前所未有的好關係」，是否擔心影響台美關係？梁文傑回應指，川普喜歡用最高級的形容詞，如「最好」、「最偉大」，政府會把它當作參考。

大陸國家主席習近平14日上午在北京會見來訪的美國總統川普時強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，「處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」。他又指，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。