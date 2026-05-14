北京反美對台軍售 陸委會：中共應先檢討威脅行為

北京反對美國對台軍售，陸委會今天表示，美國對台軍售是基於台灣關係法，對台軍售的性能、品質、數量取決於中共對台灣的武力威脅程度，中共應先檢討對台軍事威脅行為。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

關於北京反對美國對台軍售，梁文傑強調，美國對台軍售是基於台灣關係法，對台軍售的性能、品質、數量取決於中共對台武力威脅程度，中共希望美國停止出售台灣武器，「應該先檢討自己對台灣的軍事威脅行為」。

他表示，目前台灣的共同目標是維持中華民國現狀，這是台灣人民最大共識；中共想要破壞現狀、破壞中華民國繼續存在，這才是台海和平最大風險所在。如果重視台海和平穩定，中共應該先收斂對台軍事恫嚇行為。

梁文傑提到，美國總統川普（Donald Trump）與中國大陸領導人習近平會晤前，外界很擔心台灣會由於中共強勢要求而受到傷害，「目前看來，我們並沒有得到這樣的訊息」。

梁文傑點名國民黨主席鄭麗文接受日媒專訪發表附和中共的言論。

他說，感謝許多國家的專家、學者關注台灣會不會由於「川習會」受到傷害；結果似乎只有台灣最大在野黨主席不擔心，鄭麗文甚至在川習會前接受日媒訪問時說，「希望川普講出反對台獨」。

梁文傑表示，「台獨」議題目前在台灣不存在，維持中華民國現狀才是台灣人民最大共識；不過對於中共來說，維持現狀、軍購、抓匪諜等都被視作台獨，如果跟著中共一起喊「反台獨」，中共將要求不要買武器、不要研發武器、解散軍隊、不能抓匪諜，這將是危險所在。

他說，擔憂鄭麗文繼續這樣下去，恐有一天「故國不堪回首月明中」。中華民國台灣是華人民主燈塔，也算是僅存香火，國民黨主席甘做中共宣傳工具，讓國民黨有如香港建制派，令人感到遺憾，政黨應該一起對外發聲，這才是正確態度。

鄭麗文近期接受日本讀賣電視台專訪時表示，「如果美國總統表達、重申一個中國政策，以及反對台獨的立場，這是完全合乎國民黨的立場」。

關於中國大陸推進兩岸統一，鄭麗文回應，習近平了解兩岸分立是「冰凍三尺，非一日之寒」，不過這不是分裂的藉口，兩岸歧異、任何問題都可以商量、對話，大家可以用最大的恆心跟耐心，事情一件一件做。