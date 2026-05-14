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密切關注川習會發展 陸委會：目前沒有令人意外的訊息

中央社／ 台北14日電
陸委會副主委兼發言人梁文傑。中央社
陸委會副主委兼發言人梁文傑。中央社

川習會上午在北京舉行後，陸委會表示，政府對於川習會的過程與結果密切注意，國安團隊也有與美國方面保持密切聯繫。截至目前為止，沒有令人意外的訊息。

美國總統川普（Donald Trump）與中國大陸領導人習近平今天上午在北京人民大會堂會晤。大陸委員會（陸委會）下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，對川習會作出回應。

據央視新聞報導，習近平於川習會上表示，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數」。

梁文傑表示，川習會受到眾所矚目，政府對於川習會的發展、過程和結果密切注意，國安團隊也有與美國方面保持密切聯繫，「目前為止，沒有令人意外的訊息」。

他說，維護台海穩定不僅是中美雙方最大公約數，也是亞太地區、全世界的最大公約數，台海和平穩定也對於整個世界的科技、經貿等方面具有非常重要的意義，「所以（習）這些話，我們不感到特別意外」。

對於習近平提到，「台灣問題處理不好，（中美）兩國就會碰撞甚至衝突」，梁文傑表示，類似發言看過很多次，中國外交部長王毅也有過類似談話，所以不感到特別意外。

他強調，如果維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，中共更應該約束自己的軍事恫嚇行為；真正觸發台海危險的是共機、共艦擾台，不是台灣人民想要維持生活方式的努力。

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