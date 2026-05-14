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外交部重申兩岸互不隸屬 台海不穩定的唯一因素是中國威權擴張
美國總統川普與中國國家主席習近平14日舉行會談。中國官媒會後發布簡短訊息指出，習近平在談話中提及台灣問題，強調若處理不當，中美關係恐「碰撞甚至衝突」，並將雙邊關係推向危險境地。外交部指出，台灣始終致力維持台海現狀，北京當局才是當前區域和平穩定的最大風險來源。
外交部表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，北京無權代表台灣在國際上做任何主張；當前台海不穩定的唯一因素，正是中國威權擴張主義的行徑。
外交部指出，正如此時，解放軍在第一島鏈，在台海周邊區域所做的各種灰色地帶、軍事騷擾威脅，北京當局才是當前區域間和平穩定唯一的風險。
外交部說，台灣將持續與美國及理念相近國家緊密合作，共同維護台海和平穩定，將持續與所有熱愛自由民主的國家合作，確保區域安全穩定與繁榮發展。
此外，截至今早6點，我國偵獲共機3架次（進入西南及東部空域3架次）及共艦6艘，中方持續在台海周邊活動。我國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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