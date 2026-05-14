快訊

習近平談台灣說重話 美國務卿魯比歐：中國傾向和平統一

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會習談及台灣 陸學者：習近平把台灣問題危險性「講得很透徹」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
美國總統川普與大陸國家主席習近平14日上與在北京人民大會堂舉行會談，時長2小時15分鐘。新華社
美國總統川普與大陸國家主席習近平14日上與在北京人民大會堂舉行會談，時長2小時15分鐘。新華社

川習會14日上午舉行，會後大陸方面通稿顯示，大陸國家主席習近平台灣議題有所著墨，示警處理不好雙方可能會衝突，美國總統川普則未提及台灣議題。大陸學者分析認為，習近平已經把台灣問題重要性、敏感性、危險性「講得很透徹」，相關論述這表明「中方在看待美國涉台問題上是嚴肅的、認真的」。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣向本報分析，從通稿涉台內容看，川普沒有公開表態。他評價道，習近平在會談中把台灣問題在中美關係中的重要性、敏感性、危險性「講得很透徹」。

具體而言，就是台灣問題事關中美關係大局與方向。特別強調了「台獨」與台海和平水火不容，明確提出維護台海和平穩定是中美雙方的最大公約數，要求美國謹慎處理台灣問題，李振廣認為，這表明「中方在看待美國涉台問題上是嚴肅的、認真的」。

此外，在天壇有外媒記者詢問台灣議題時，川普也沒有回應。

川普 習近平 川習會 台灣 台海 台獨

延伸閱讀

川習會「台灣議題」 三個面向攻守交鋒

習近平向川普拋「建設性戰略穩定關係」並強調要處理好台灣問題

美媒：習近平提到台灣「對川普說重話」 較2017年強硬

陸學者談川習會：台灣問題絕不讓步

相關新聞

【即時短評】川習會後，賴政府還要繼續擁抱「神話」？

九年前川普以總統身分首次訪中，中方的表述為「台灣問題是美中關係最重要、最敏感的核心問題」，九年後同樣兩位大國領導人在北京會面，台灣問題已是「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」。習近平對美國領導人警示台灣可能會引起兩大國衝突，並非首次，2022年裴洛西訪台前的拜習通話，習近平表示「民意不可違，玩火必自焚」，亦是明顯警示。

習近平稱「台獨與台海和平水火不容」 陸委會駁斥：致力維持現狀

大陸國家主席習近平14日上午在北京會見來訪的美國總統川普時強調，「台獨與台海和平水火不容」。陸委會晚間駁斥相關言論，強調台灣致力維護台海和平，北京當局才是破壞和平穩定的主要根源，並重申政府將一貫秉持「四個堅持」，致力維持現狀。

習近平向川普示警台獨風險 陸委會：中共先收斂對台軍事恫嚇

川習會今天在北京登場，大陸領導人習近平就台灣議題提出立場。陸委會副主委梁文傑14日下午表示，「目前為止，並沒有令人意外的訊息，我們也與美方保持密切聯繫。」他並強調，真正觸發台海危險的是中共軍機艦擾台，要求中共先收斂對台軍事恫嚇的行為。

美國務卿魯比歐：中國傾向和平統一台灣

隨美國總統川普訪問中國大陸的國務卿魯比歐十四日接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）專訪時表示，他認為中國傾向和平統一台灣，如果中國武力犯台將是極其嚴重的錯誤。他表示美國對台政策「並未改變」，並稱在這次北京「川習會」中，美國對台軍售「並未成為重點議題」。

川習會摘要不同調…國安官員：美方未改挺台立場 不應過度焦慮

美中對於「川習會」摘要內容出現落差，國安官員今天表示，美方在會前已清楚表達任何脅迫性改變都不符合各方利益，美方在過去這幾...

習近平在川習會中對台灣議題「說重話」 黃裕鈞：重在姿態而非內容

川習會今天登場，中國國家主席習近平向美國總統川普表示，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突。國民黨前駐美副代表黃裕鈞表示，習近平在台灣問題上動用了近年最嚴厲的措辭，直指「台獨與台海和平水火不容」。然而，在這種「硬語氣」背後，實質政策卻顯現出某種戰略留白：北京並未逼出第四公報，也未達成任何白紙黑字的書面承諾。習近平的重話，重在姿態而非內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。