習近平在川習會提台灣 龔明鑫解讀對台美經貿關係的影響

川習會登場，川普稱讚習近平是偉大的領袖，還說美中關係比以往任何時候更好，但習近平則對川普提台灣，還說處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突。經濟部長龔明鑫表示，在經貿議題上，美中之間的關係跟台灣的關係比較小一點，美中如果談得好、和緩，「我們樂觀其成」，但他覺得對台灣應該不會有很大的影響。

美國總統川普帶領龐大團隊訪中，美國重要企業執行長包括馬斯克、庫克、黃仁勳等人也都隨行，分別代表電動車、消費電子，以及AI晶等關鍵製造業。由於習近平會川習會中主動提及台灣，外界關心地緣政治對台灣經濟造成的影響。

龔明鑫表示，就經濟議題而言，美中之間的關係，跟台灣的關係比較小，現在台灣的經濟成長率很明顯是因為跟美國關係的改善與深化，AI伺服器或是ICT產業出口的大幅成長，且主要出口市場也在美國，此趨勢不會改變，且台灣與美國之間的雙向投資也持續進行。

龔明鑫平淡看待川習會。他說，如果美中談得好、和緩，「我們樂觀其成」，且他得台灣不會受到很大的影響。