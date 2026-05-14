「川習會」談到台灣 行政院：中國軍事威脅是台海唯一不安全因素

川習會14日登場，外界關注美中合作對於台灣經貿、軍購的影響。對此，行政院回應，中國的軍事威脅才是對台海以及印太地區，唯一的不安全因素，持續強化國防、有效共同嚇阻，才是確保區域和平與穩定的最大關鍵。

行政院發言人李慧芝表示，對於任何有助區域情勢穩定、管理威權擴張可能帶來的風險，政府都是正面看待，也持續跟美方共同努力，過程中國安、外交團隊都與美方密切聯繫，美方也多次重申對台堅定支持的明確立場，非常感謝美國長期以來在各個層面對我國的支持。

至於習近平稱台灣議題若能處理好，美中兩國就能保持穩定，台獨與台海和平水火不容，是中美雙方最大公約數。李慧芝回應，中國的軍事威脅才是對台海以及印太地區的不安全因素，持續強化國防有效共同嚇阻才是確保區域和平的最大關鍵。