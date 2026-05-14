回應習近平 外交部：台海不穩的唯一因素是中國威權擴張

中國大陸國家主席習近平在北京對美國總統川普強調，處理不好台灣問題，兩國就會碰撞甚至衝突。台灣外交部發言人蕭光偉表示，台海不穩定的唯一因素正是中國威權擴張主義的行徑，台灣將持續與美方及理念相近國家合作維護台海和平穩定。

蕭光偉表示，台灣致力維持現狀，確保台海安全不受威脅破壞；反觀中國持續在東海、南海、台海及台灣周邊等地持續進行威脅冒進的襲擾，台海不穩定的唯一因素正是中國威權擴張主義的行徑。

蕭光偉指出，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與美方及理念相近國家緊密合作，共同維護台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮。

蕭光偉表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，北京無權代表台灣在國際上做任何主張。

蕭光偉說，正如此時，解放軍在第一島鏈，在台海周邊區域所做的各種灰色地帶、軍事騷擾威脅，北京當局才是當前區域間和平穩定唯一的風險。