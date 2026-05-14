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出席國軍桃園總醫急重症醫療大樓啟用典禮 賴總統未回應川習會
賴清德總統今天至國軍桃園總醫院出席急重症醫療大樓落成啟用典禮，期許未來國軍桃園總醫院，就是準醫學中心，有更強的能力在平時與緊急狀況負起責任。對於今天的川習會，媒體喊話問有沒有開會掌握川習會？是否會擔心台灣軍購受影響？賴清德皆未回應。
國際高度關注川習會談內容與會談議題，賴清德總統今天在國安會秘書長吳釗燮陪同下視察國軍醫院。賴清德致詞時表示，急重症大樓啟用後，國軍桃園總醫院肩負急重症醫療跟疑難雜症的責任，醫療服務品質也會更上一層樓，這棟醫療大樓完成後就是準醫學中心，不再是區域醫院，不管是平時，或是緊急有需要的時候，要擔負起軍醫的責任，不僅維護國軍健康，也是保存戰力的關鍵，尤其國軍在地緣衝突要中要扮演好角色，戰傷救護要持續加強。
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