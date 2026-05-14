出席國軍桃園總醫急重症醫療大樓啟用典禮 賴總統未回應川習會

川習會今登場，美國對台軍購有可能將被提及。國民黨立委牛煦庭今受訪說，當對台六項保證被挑戰，軍購金額或軍購是否成為談判內容，對中華民國的國家安全是非常大衝擊，也呼籲執政黨，應該要做好不同狀況下的沙盤推演，別再判斷失準，造成國內社會的動盪。

2026-05-14 11:52