川習會登場 綠：不因一個會議改變台美關係

美國總統川普與中國國家主席習近平今天在北京舉行會談，民進黨立法院黨團表示，台海和平涉及全球利益，會密切關注「川習會」，而台美關係的深度合作不只在安全、經濟、科技領域，而是長期的制度性關係，不會因為一個會議改變。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲今天召開輿情回應記者會，針對「川習會」登場，台灣是否只能被動接招等議題，作相關說明。

莊瑞雄說，台灣不是被動接招，只是兩頭大象坐下來聊天，總比打架來得少一些擔憂，台灣會持續關注。此外，過度操作疑美論，對台灣一點幫助都沒有。

莊瑞雄表示，台灣的前途該如何決定，並非中國可以片面決定，對美國來說，台灣是長期值得信賴的夥伴，台海的和平穩定不是只涉及美國利益，更是全球重大利益。

范雲指出，美國國務院及白宮在「川習會」前多次重申對台灣海峽安全的支持，台美關係的深度合作，不僅是安全的、經濟的、科技的，也是民主重要夥伴，這是長期、制度性的關係，不會因為一個會議或是誰說了什麼就改變。

媒體詢問，國民黨主席鄭麗文曾說，如果川普表達反對台獨立場的話，這完全符合國民黨立場。

莊瑞雄認為，這樣的說法會對國內及國際傳達錯誤訊息，為何國內最大在野黨主席要幫習近平說這些話，況且台灣最大的威脅就是來自於中國，雖然國民黨一路走來比較親中，甚至傳達疑美的言論，但民進黨也無法約束鄭麗文要說什麼。