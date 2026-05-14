台灣問題成川習會籌碼 黃健豪問賴總統：備好18套劇本？

立法院昨、今兩天召開全院委員會，審查對賴清德總統彈劾案，賴總統連兩日未列席。國民黨立委黃健豪說，前總統李登輝在1996年總統直選時，因中共發動飛彈演習，曾說他有18套劇本應付各種變化，如今台灣問題成為川習會談判桌上籌碼之一，他問賴總統是否已備好18套劇本？

黃健豪表示，賴總統上任近2年來，看到的不是他競選時承諾的「溝通與團結」，反而只有團結自己的人。身為國家元首，總統本應服從於憲法、服務於憲法、受制於憲法，但自打從競選總統時，賴總統無意間說出心裡話，把中華民國當成災難，將憲法當作賴總統工具及玩具，任由他使用和解釋，成為憲政危機的製造者。

黃健豪細數賴總統罪狀，毀憲亂政、架空立法權，行政院多次無視國會決議，造成憲政史上首次出現預算全數未付委的僵局，將國會視為行政院的立法局，只要意見不合動輒發動大罷免；司法院長懸缺至今超過半年，大法官人事淪為政治分贓的籌碼，規避法律約束，實行一人獨裁，而檢察總長提名遭駁回，卻濫用最高檢察署處務規程，強行讓提名人成為代理檢察總長。

黃健豪指出，賴總統口口聲聲說要加強國安，卻將台灣能源命脈綑綁在極高風險的進口天然氣，還有延役的核電廠之間，缺乏整體規畫，才是最大國安漏洞；前總統李登輝在1996年總統直選時，為應付中共發動飛彈演習，曾回應國民，他有18套劇本能應付各種變化。而美國跟中國兩大強權正進行「川習會」，台灣安全、台灣問題成為談判桌上籌碼之一。

黃健豪說，美國總統川普公然違反過去「六項保證」協議，他想問賴清德總統，對台灣人民有沒有辦法提出「18 套劇本」，應付川習會後各種國家安全的挑戰及變化？不能只有嘴巴上強調重視國家安全。希望賴總統桌上已經備好18套劇本，應對川習會對台灣造成的衝擊。

黃健豪也點名，新青安政策淪為炒房幫兇，社宅政策也跳票。創新高的房價及分裂的K型社會，雖然看到股市新高、平均薪資4萬8，都只是賴清德總統施政的宣傳工具，今天提出總統彈劾案，希望賴清德總統在過程聽到台灣各界聲音。

黃健豪表示，賴總統所作所為，已完全背離宣誓就職時對憲法的承諾。他用意識形態領導國家，用鬥爭取代對話。如今兩岸情勢日益嚴峻，經濟紅利被通膨吃光，憲政體制被毀壞殆盡。若他們不站出來制衡，不透過彈劾案讓真相攤在陽光下，如何對得起選民的託付？並支持此次彈劾案，讓賴清德總統為他的失職與失德，接受最嚴厲的法律與歷史審判。