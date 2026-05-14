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對台軍購恐成川習會談判內容 牛煦庭：衝擊國安 執政黨別誤判

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片

川習會今登場，美國對台軍購有可能將被提及。國民黨立委牛煦庭今受訪說，當對台六項保證被挑戰，軍購金額或軍購是否成為談判內容，對中華民國的國家安全是非常大衝擊，也呼籲執政黨，應該要做好不同狀況下的沙盤推演，別再判斷失準，造成國內社會的動盪。

美國跨黨派聯邦參議員致函國務卿盧比歐，表達對台灣關係法的支持，並警告盧比歐不得「單方面調整」此一政策，也不得發表任何新的對台政策宣示。牛煦庭說，發布相關信函的參議員有很多當初也到台灣，進行意見交換，且在交換意見過程中，藍營便明確提及第二波發價書，是軍購條例無法順利審查的原因，如果發價書早來條例早就過關。

牛煦庭表示，不管是從外媒揭露，或從很多分析、跡象都顯示，第二波軍購發價書141億美元的軍購，會成為川習會的談判內容。如今美參議員向美國政府再次傳達六項保證不改變的立場，盼能真的影響到川普，畢竟當六項保證被挑戰，軍購金額或軍購是否成為談判內容，對中華民國的國家安全是非常大衝擊，也呼籲執政黨，應該要做好不同狀況下的沙盤推演，別再判斷失準，造成國內社會的動盪。

國民黨團書記長林沛祥說，黨團也對川習會憂心忡忡的，所以昨天記者會也提到要請賴總統召開全國記者會，甚至國際記者會，公開向美國來喊話，要美國支持中華民國的利益，別讓在川習會之間讓中華民國的利益受損、國際地位受損，但賴清德總統很明確地並沒有開這個記者會，所以賴總統應該是胸有成竹。

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