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川習會觸及台灣議題 民進黨團：台美夥伴關係 非一個會議就會改變

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長范雲（右）表示，台美關係深度合作不只在安全、經濟、科技領域，也是民主夥伴，是長期制度性的關係，不會是一個會議、誰說了什麼就會改變。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團書記長范雲（右）表示，台美關係深度合作不只在安全、經濟、科技領域，也是民主夥伴，是長期制度性的關係，不會是一個會議、誰說了什麼就會改變。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平今天將舉行峰會，路透報導，川普透露將與習近平討論對台軍售議題，此舉恐踩到美國對台「六項保證」紅線。民進黨立院黨團書記長范雲表示，台美關係深度合作不只在安全、經濟、科技領域，也是民主夥伴，是長期制度性的關係，不會是一個會議、誰說了什麼就會改變。

范雲指出，美方在「川習會」前已多次重申對台海安全的支持，台灣該努力的不是誰說了什麼，而是強化國防自主、不對稱戰力，如何能成為更被信任的夥伴，這是最應該要一起努力的。

范雲說，「川習會」要關注的最大風險是，習近平會不會用立法院上周五表決軍購條例的結果，對美方在軍購相關議題有所要求；不過，台美之間有「台灣關係法」，這是超越黨派、台美長期合作的基礎。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，兩隻大象坐下來在聊天，比起兩隻大象在打架，台灣反而是沒那麼大的擔憂，民進黨團會持續關注「川習會」進展，但現在也不用去指點，說哪一隻大象是特別不好的，哪一隻是特別壞的，就持續觀察。

川習會 范雲 習近平

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