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習近平談台灣說重話 美國務卿魯比歐：中國傾向和平統一

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川習會還沒登場台灣先緊張 台國安官員：最大風險不是川普而是中國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場與中國國家主席習近平會晤並握手。資料照片，路透
美國總統川普2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場與中國國家主席習近平會晤並握手。資料照片，路透

美國總統川普與中國國家主席習近平14日將舉行雙邊會晤，台灣正緊張關注，試圖弄清楚雙方是否會在談判中觸及台灣地位與重大軍售議題。

CNN報導，根據長期以來的「一中政策」，華府認知北京主張台灣是中國一部分的立場，但從未正式承認中共對台主權主張，並與台北維持密切非官方關係，在跨黨派支持下對台出售數十億美元先進武器，但始終刻意模糊是否會在中國攻台時出兵協防台灣。

儘管台灣官員公開表達對台美合作關係仍有信心，美國政府官員也表示對台政策沒有改變，但部分現任與前任美國官員及專家質疑，作風重交易的川普可能在台灣議題上對習近平讓步，尤其若他希望中國協助推動伊朗戰爭落幕。外界也擔心，川普可能有意或無意透過言行削弱台灣。

川普與習近平過去持續就台灣議題交換意見。川普去年曾表示，習近平承諾只要他仍在任內，中國就不會攻台。消息人士指出，雙方此次會面預料也將談及台灣問題。川普11日則表示，將與習近平討論美國對台軍售問題，進一步加深外界對未來軍售可能受影響的憂慮。

一名前美國政府資深官員指出，習近平可能試圖在川普此行期間爭取某些讓步，並在會後由中方對外宣布。該官員表示，「這樣的讓步可能包括批評台灣、批評台灣總統，或默許不再推進下一波重大對台軍售案」，並指這將對台北釋出重大訊號。

中國方面顯然認為自己在談判中握有籌碼，可向美方爭取讓步。知情中方消息人士近日告訴CNN，北京認為美國與伊朗長達數月的衝突，可能反而強化中國在談判中的地位。

台灣也密切關注這場川習會。一名台灣國安官員告訴CNN，台灣在川普訪中前已收到美方保證，「美方官員近來已多次重申對台灣的堅定支持。」

多名熟悉美台官員會前評估的人士指出，習近平幾乎肯定將向川普說明為何台灣屬於中國。該名台灣國安官員表示：「這場川習會對台灣最大的風險，不是川普本人，而是中國。」

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