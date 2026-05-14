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川習會台灣議題受矚 前美外交官籲堅守對台政策

中央社／ 華盛頓13日專電
美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）。記者陳熙文／攝影
美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）。記者陳熙文／攝影

川習會即將在北京登場，預計觸及台灣相關議題，川普如何回應習近平，外界高度關注。前美駐中大使伯恩斯今天表示，重要的是，川普堅守美國長期政策，繼續對台軍售；另有專家示警，若華府願意犧牲夥伴安全利益，恐動搖美盟友網絡的信心。

川普已飛抵北京，預計14日和15日會晤中國國家主席習近平，這將是川習兩人繼去年10月在韓國釜山會面後，再度舉行峰會。這也是川普在首個總統任期內於2017年訪問中國以來，首度再有美國總統訪中。

川普日前向媒體表示，他計劃與習近平討論美國對台軍售議題，這將是兩人討論的眾多議題之一。

川習會即將登場之際，在拜登政府時期擔任美國駐中國大使的伯恩斯（Nicholas Burns）今天在X平台發文寫道，台灣是北京峰會的不可預測因素（wildcard），重要的是，「川普總統堅守我們半世紀以來的政策—美國將持續對台進行重大軍售，且不會以任何方式削弱其政府」。

另外，前白宮國安會中國與台灣事務資深副主任杜如松（Rush Doshi）今天在華府智庫一場座談會後接受中央社記者訪問表示，這次川習會的象徵意義恐大於實質內容，更多聚焦的是維持穩定，而非美中關係的結構性進展。

他指出，雙方會談將觸及經貿、科技及人工智慧（AI）等議題的討論，台灣議題也幾乎肯定會被提及，「但目前不清楚是否會達成任何重大決議」。

他表示，可以預期的是美國可能向中國增加出口，包括波音飛機、黃豆、牛肉等，還可能包括部分晶片。另一方面，川普政府也可能在台灣政策上做一些讓步，不過到目前為止，川普政府釋出的訊號是對台政策不會有重大改變。

對於川普預告將和習近平討論對台軍售，杜如松表示，他希望這不會是有關對台軍售數量、品質或構成項目的討論。

除了軍售議題，外傳習近平也可能要求川普更改有關台灣的措辭。華府智庫布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）美中關係專家金沛雅（Patricia Kim）近期撰文分析，儘管美國在聲明用語上只是出現細微轉變，例如從呼籲和平解決兩岸分歧變成「支持和平統一」，或從「不支持」台灣獨立變成「反對」台獨，都將具有重大意義。

金沛雅指出，這些看似可能只是語義差異，但會形塑預期心理，「影響北京如何計算風險」。若華府表現出願意在與北京的談判桌上交易夥伴的安全利益，「這不僅會動搖台北的信心，也會動搖美國整個盟友網絡的信心」。

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