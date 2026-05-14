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川習會前夕 美跨黨派參議員促盧比歐延續挺台立場

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

在美國總統川普今天抵達中國之際，美國跨黨派聯邦參議員致函國務卿盧比歐，表達對「台灣關係法」的支持，並警告不得「單方面調整此一政策」，亦不得發表「任何新的對台政策宣示」。

美國媒體Semafor獨家報導，這封信函由科羅拉多州民主黨籍聯邦參議員班奈特（Michael Bennet）與猶他州共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）領銜起草，由Semafor率先披露。

這封信函共有12名參議員簽署，並在信中提醒盧比歐（Marco Rubio），他在國會任職時期曾對美台關係「一貫展現堅定支持」。

此外，這些參議員還在信中強調，他們「隨時準備與您（盧比歐）的政府合作」，與台灣「進一步強化夥伴關係」。

這封信函的簽署者包括共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）與麥康奈（Mitch McConnell），以及民主黨籍參議員金安迪（Andy Kim）、凱恩（Tim Kaine）、默克利（Jeff Merkley）、昆斯（Chris Coons）、范霍倫（Chris Van Hollen）、達克沃斯（Tammy Duckworth）、絲拉金（Elissa Slotkin）及夏茨（Brian Schatz）。

川普定於13日至15日赴中國進行國是訪問，14日將出席歡迎儀式並與習近平舉行峰會。

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