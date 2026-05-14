川習會前夕 美眾院民主黨高層促川普批准對台軍售

在美國總統川普與中國國家主席習近平會面前，美國聯邦眾議院國安相關委員會多名民主黨首席議員致函川普，敦促他批准延宕中的140億美元對台軍售案。

美國媒體「國會山莊報」（The Hill）報導，這些民主黨眾議員12日在致川普的兩頁聯名信中寫道：「延宕經國會批准的對台軍售，將削弱有效兩岸嚇阻的維持能力，而中華人民共和國恐對美國的台灣政策施加不當影響，光是這種可能性本身就已違背台灣關係法與對台六項保證精神。」

據報導，六項保證是1982年雷根政府時期確立的6項非具約束力對台政策承諾，其中第2項內容為美國不會在對台軍售問題上與中國進行磋商。

但川普11日曾告訴記者，他在訪問中國期間，將討論美國對台軍售及其他重大議題。他表示：「我會和習近平主席討論這件事。習近平主席不希望我們這麼做，我會和他談。這是我將討論的眾多議題之一。」

這封信函由「國會山莊報」率先揭露，簽署者包括眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」民主黨首席議員肯納（Ro Khanna）、眾院情報委員會民主黨首席議員海姆斯（Jim Himes）、眾院軍事委員會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith）以及眾院外交事務委員會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）。