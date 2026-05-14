學者看川習會：反台獨宣示 北京會一路鋪陳

川習會將登場，美國在台協會（ＡＩＴ）前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格表示，會前的討論比較聚焦在經貿，北京方面似乎認為，可在台灣議題贏得川普的讓步，他希望華府可善用台灣議題的敏感性，鼓勵中國大陸更加直接地與台灣對話。政大國關中心研究員嚴震生預期，川普會以貿易為重，川習今年預計有四次見面機會，他預估北京會一路鋪陳，包含推動反軍售、反台獨的政策宣示，但這些目標不太可能一次就達到。

包道格表示，陸方似乎認為川普政府比較有弱點，所以北京持續對華府施壓希望能取得川普讓步。

嚴震生表示，川普此行著重效果最大化，且必須在美國期中選舉前發酵，相信這次川習會的優先順序還是會以貿易為重，此外，川普應該會認為台灣對美軍購有助美國經濟發展，對此不太會讓步。

我駐加拿大前代表龔中誠分析，伊朗問題若不能善了，川普姿態會更低，研判川普在台灣議題向北京妥協的可能性更高，舉凡第四公報、反對台獨或暫停對台軍售等，都不能排除。

上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群表示，不認為習近平會親自要求川普使用「反對」台獨的措辭。因為川普知道北京的期待，若由習近平親自提出要求，反而需要進行交換。