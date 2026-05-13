川習會在即 中東評論圈普遍憂台灣將成交易籌碼

美國總統川普預定13日抵達北京，與中國國家主席習近平進行「川習會」。阿拉伯媒體及專家普遍關注，台灣是否成為美中交易籌碼以及中國是否會藉中東局勢，迫使美國在台灣議題上讓步，包括美國對台軍售。

卡達媒體「半島電視台」（Al Jazeera）報導直接指出，由於美國對台軍售長期是北京政府與美國政府衝突核心，台灣形同美中權力競爭的戰略槓桿，因此台灣議題將會是此次川習會的重要議程。

半島電視台進一步分析，中國政府視台灣為其核心利益，因此希望川普降低對台灣的支持力度，尤其是減少對台軍售，並弱化對台獨的表述。

而針對美國，半島電視台則指出，美國政府將台灣視為印太制衡中國的重要支點，因此川普可能會將台灣作為交易籌碼，來交換雙方在貿易、AI和關稅上的合作。

獨立新聞機構「中東之眼」（Middle East Eye）同樣在報導中提及，台灣是川習會不可避免的議題。

「中東之眼」強調，中國會利用美以對伊朗戰爭造成的中東局勢和稀土供應，來對美國施壓，以換取美國在台灣問題上讓步。

沙烏地媒體「阿拉伯報」（Arab News）在11日的報導中表示，台灣政府雖公開表達對台美關係有信心，但仍擔憂川普的「交易型外交」會使台灣被當成交易籌碼。

「阿拉伯報」描述川普屬於務實交易導向外交，與重視價值外交的傳統美國總統不同。因此台灣可能會被川普用來當作籌碼，以換取與中國在貿易或地緣政治上的合作機會。

一名與埃及政府親近，長期觀察中東政治局勢的不具名知情人士向中央社表示，阿拉伯評論圈近期非常注意，中國是否會用伊朗牌換台灣牌，尤其是在近期的中東戰爭升溫後，美國需要中國協助壓制伊朗，因此中國可能會藉此提高談判籌碼。

該知情人士進一步解釋說，美伊戰爭使中國變得更具戰略價值，並提高中國的談判地位，因為中國有機會影響伊朗、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）以及能源供應。因此，中國有可能會想測試川普底線，看他是否會為台灣背負風險，還是會向中國點頭，同意在台灣問題上表現克制。

該知情人士還提到，基於地緣政治關係，阿拉伯評論圈對於台灣議題的觀點，通常以印太戰爭中的戰略平衡，或核心利益及談判籌碼來描述，而非從民主同盟或自由陣營來看待。

然而，該知情人士與埃及外交部前次長哈里迪（Hussein Haridy）都一致認同，美以對伊朗戰爭議題才會是此次川習會的主要焦點。該知情人士認為，川普將藉由能源與地緣政治優勢，透過中國來換取與伊朗的協議。

哈里迪12日在埃及官媒「金字塔報」（Al Ahram）評論表示，美國政府一直努力接觸中國政府，要求中國向伊朗施壓，讓伊朗同意解決方案。

此外，哈里迪還特別以「這是件有趣的事」來形容，去年10月在韓國釜山，川普第二任期內的川習首會中，雙方完全未觸及台灣相關話題。

哈里迪說，「這說明，美國和中國同樣都渴望拋開傳統的地緣戰略競爭問題。」

但哈里迪也預期，中國將會在此次川習會中要求川普不要向台灣提供武器。尤其是去年12月，美國只向國會通報111億美元對台軍售計畫，卻未提及另一筆可能超過140億美元的對台軍售計畫。