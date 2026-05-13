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川習會前夕 中國駐美大使籲美方盡早解決台灣問題

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）
中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

美國總統川普正出發訪問北京前夕，中國駐美國大使謝鋒接受獨家專訪，他重申台灣是中國領土不可分割的一部分，並表示，中國反對美國與台灣之間的官方互動或軍事採購是很自然的一件事。

謝鋒呼籲說，美國應該支持「一中原則」，並針對中美三個聯合公報採取具體行動，盡早做出對的選擇，解決中美關係之間最大的障礙，也就是「台灣問題」。

川普即將訪問北京，預計北京時間13日晚上抵達，擬於14日與中國國家主席習近平會面；謝鋒在此之前接受美國新聞周刊（Newsweek）的獨家訪問。

謝鋒表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，並稱一中原則是戰後國際秩序重要的一部分，也是國際廣泛的共識；謝鋒也說，九二共識是兩岸交流對話的基礎，也是台海和平與穩定的靠山，其精神就是體現一中原則和反對台灣獨立。

謝鋒並提到，在中美建交公報中，美國承認中華人民共和國是唯一的中國政府，在公報的內容中，美國表示會與台灣人民保持文化、商業和其他的非官方關係，所以中國反對美台之間任何形式的官方互動或軍事採購是很自然的。

謝鋒說，想像外國向一個尋求獨立的美國州政府兜售武器，甚至在美國聯邦政府的強力反對之下派出政治領袖訪問該州政府，試問美國人能接受嗎？謝鋒指出，美國曾在歷史上發生內戰，他相信曾面對過分裂危機的美國人民能理解中國保護國家完整的決心。

謝鋒並提到國民黨主席鄭麗文日前訪問中國，與習近平會面，指這樣的互動證明兩岸的中國人民有足夠的智慧和能力來好好處理自己的事務；謝鋒說，只要承認兩岸都屬一中，並反對台獨，強化大陸和台灣不同社群之間的交流和對話就沒有阻礙，台海和亞太的和平與穩定也就沒有問題。

謝鋒呼籲美方應該支持一中原則，並對中美三個聯合公報採取具體行動，盡早做出對的選擇，解決中美關係之間最大的障礙，也就是台灣問題，並開放更大的空間來發展雙邊關係；謝鋒說，台灣問題是個可能拖兩國陷入對立和衝突的負擔。

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