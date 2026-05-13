川習會擬討論美台軍售 美國務院：致力維護台海和平

美國總統川普今天稍晚將啟程前往中國訪問，川普昨天表示，將和中國國家主席習近平討論美對台軍售議題，引發外界議論。美國國務院今天表示，華府仍奉行基於台灣關係法、美中三公報及對台六項保證的一中政策，致力維護台海和平穩定。

川普（Donald Trump）預定在中國當地時間13日晚間抵達北京，這將是他自2017年以來首次訪問中國。川習兩人預計14日和15日會晤。

即將出訪中國之際，川普昨天在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪時表示，與習近平的會談中，台灣議題「總會」被提及，他計劃與習近平討論美對台軍售議題。

川普說：「我將與習近平主席討論這件事。習主席不希望我們這麼做（軍售），但我會和他談。這是我將討論的眾多議題之一。」

對於中央社記者詢問川普此舉是否違背美國對台「六項保證」、是否代表美國對台政策可能改變？國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆表示，美國仍奉行基於台灣關係法、美中三公報及對台六項保證的「一個中國政策」；美國致力於維護台灣海峽的和平與穩定。

截至發稿，白宮尚未回覆記者詢問。

六項保證分別為美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、未改變關於台灣主權的立場、不會施壓台灣與中國談判。

此外，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會被問及，目前一些對台軍售案遭擱置、總統尚未授權，目前最新進度為何？他對此回應說，「總統即將出訪」，他將隨行，對台軍售相關議題將由總統本人決定。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近日被媒體問及台灣議題表示，川習會可能會談到台灣議題，但美國政策維持不變，台海穩定對美國、中國和全球都有利。美國資深官員10日也指出，川習持續就台灣進行對話，不預期美國政策有任何改變。

川普今天下午將啟程前往中國訪問。白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）日前表示，川普預計13日晚間抵達北京，14日上午將出席歡迎儀式並與習近平舉行峰會，晚間出席國宴；15日上午川普在離開前將與習近平進行茶敘及工作午餐。