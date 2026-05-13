聽新聞
0:00 / 0:00

川習會擬討論美台軍售 美國務院：致力維護台海和平

中央社／ 記者侯姿瑩華盛頓12日專電

美國總統川普今天稍晚將啟程前往中國訪問，川普昨天表示，將和中國國家主席習近平討論美對台軍售議題，引發外界議論。美國國務院今天表示，華府仍奉行基於台灣關係法、美中三公報及對台六項保證的一中政策，致力維護台海和平穩定。

川普（Donald Trump）預定在中國當地時間13日晚間抵達北京，這將是他自2017年以來首次訪問中國。川習兩人預計14日和15日會晤。

即將出訪中國之際，川普昨天在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪時表示，與習近平的會談中，台灣議題「總會」被提及，他計劃與習近平討論美對台軍售議題。

川普說：「我將與習近平主席討論這件事。習主席不希望我們這麼做（軍售），但我會和他談。這是我將討論的眾多議題之一。」

對於中央社記者詢問川普此舉是否違背美國對台「六項保證」、是否代表美國對台政策可能改變？國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆表示，美國仍奉行基於台灣關係法、美中三公報及對台六項保證的「一個中國政策」；美國致力於維護台灣海峽的和平與穩定。

截至發稿，白宮尚未回覆記者詢問。

六項保證分別為美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、未改變關於台灣主權的立場、不會施壓台灣與中國談判。

此外，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會被問及，目前一些對台軍售案遭擱置、總統尚未授權，目前最新進度為何？他對此回應說，「總統即將出訪」，他將隨行，對台軍售相關議題將由總統本人決定。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近日被媒體問及台灣議題表示，川習會可能會談到台灣議題，但美國政策維持不變，台海穩定對美國、中國和全球都有利。美國資深官員10日也指出，川習持續就台灣進行對話，不預期美國政策有任何改變。

川普今天下午將啟程前往中國訪問。白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）日前表示，川普預計13日晚間抵達北京，14日上午將出席歡迎儀式並與習近平舉行峰會，晚間出席國宴；15日上午川普在離開前將與習近平進行茶敘及工作午餐。

川普 習近平 川習會 川習 台灣關係法 軍售

延伸閱讀

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

川普將與習近平談對台軍售！美媒：恐踩雷根「對台六項保證」紅線

訪中行程曝 川普稱將與習近平談對台軍售 官員預告還有這些議題

川習會談軍售恐打破六項保證 外交部：中持續反對是站不住腳

相關新聞

恐談成影子交易？川習在台灣問題未必白紙黑字 預告討論對台軍售

川習會14日即將登場，美國總統川普日前預告將與中國大陸國家主席習近平討論對台軍售，引發外界關注北京是否藉機推動華府調整對台論述。經濟學人7日報導，相關人士不預期這輪會談在台灣議題上出現重大突破，專家分析，反而中國官員正試圖形成某種「影子交易」，不透過正式書面協議，促使川普出於顧忌美中協議，逐步調整對台作法。即使北京這次未能達成目標，川習今年預計還有3次會晤，北京料將持續施力。

川習會明登場 黃國昌：敦請川普恪守對台六項保證

美國總統川普啟程訪問中國，川習會明天將在中國北京登場。民眾黨主席黃國昌今天表示，此刻全球地緣政治劇烈變動，台美作為彼此重要的民主盟友，敦請美國總統川普恪守對台六項保證，台美將持續深化戰略夥伴連結，共同守護印太區域的和平穩定與民主價值。

川習將談對台軍售 國務院重申美國致力維護台海和平

川普總統12日啟程前往中國，預計北京時間13日晚間抵達，並於14、15日與中國國家主席習近平舉行峰會，這是川普自2017年以來首次訪中。川普11日表示，將與習近平討論美國對台灣軍售議題，引發外界高度關注，國務院隨即重申，美國奉行基於台灣關係法、美中三公報及對台六項保證的一中政策，致力維護台海和平穩定。

鄭麗文：若川普在川習會表達「反對台獨」合乎國民黨立場

國民黨主席鄭麗文近日接受日本「讀賣電視台」專訪，被問及若美國總統川普在川習會中表達「反對台獨」立場時，鄭麗文表示，「如果川普表達了，重申一個中國政策以及反對台獨的立場，這完全合乎國民黨的立場。」

連美國總統都不能亂講！川習會前台灣問題成焦點 美官方談話守則曝光

美國的「一個中國」政策在維護台灣安全與主權的同時，也避免對台做出過度承諾，並盡量不刺激北京。隨著美國總統川普本周訪中、與中國國家主席習近平舉行峰會，建立在「戰略模糊」上的美國台海政策，可能再度成為焦點。

川習會／盧秀燕：密切觀察對台軍購與經濟議題 籲國家應做好準備

美國總統川普預計訪問中國大陸，各界高度關注「川習會」動向；台中市長盧秀燕上午受訪時表示，川習會勢必影響台灣的軍購、經濟及前途，呼籲國家領導人與高層應密切觀察並積極因應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。