陽光行動／碳費開徵… 碳權配套牛步 企業競爭力隱憂

今年五月，台灣首度開徵碳費。只不過，碳費上路後，卻更加凸顯了台灣的碳權稀缺問題，比起繳交碳費，業界更擔心，台灣碳費、碳權配套措施還在起步階段，若政府不加快腳步，那麼，五年之後，也就是二○三○年時，企業將面臨嚴重的國際競爭力問題。

梳理企業目前在碳費時代的最大挑戰，今年最大難題還不在繳交碳費，而是與碳費配套而生的碳權、碳匯制度未臻完整。

企業碳中和 有利於搶歐美大單

為什麼「碳權」重要？因為被台灣政府認可的碳權，除了品質好，可抵銷企業自己的碳排放量、碳費，若有多餘碳權，企業還可拿到市場交易。此外，企業也可以運用碳權，讓自己積極邁向「碳中和」，如此一來，更容易拿穩歐美大客戶訂單。

但是，國內碳權行政審核程序繁瑣，加上技術門檻高，環境部對於碳權的審查極為嚴格，導致市場上流通的國內抵換專案額度供給嚴重不足。

碳權供給量出不來，也直接反映在碳交所的成交筆數上面。台灣碳交所二○二四年十月開放國內碳權定價交易，至今為止總成交筆數僅有五筆，總成交金額更只有廿四點三萬元，不管是成交量、還是成交值都低得驚人。碳權交易專家認為，成交筆數如此低落原因有二，一是國內碳費偏低，另外一個就是碳權供給量明顯不足。

海外買碳權 不利在地正向循環

企業表示，製造業對碳權需求相當高，若本土買不到足夠碳權，企業只好轉向海外碳權交易所購買，不但資金無法留在本地正向循環，海外購買的碳權品質也不見得都非常好，花出去的錢恐將打水漂。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，現在國內碳費一般費率每噸三○○元，但碳交所賣的碳權每噸都遠高於三○○元，甚至達三○○○元左右，導致沒企業想買碳權來減抵碳費，後續也將會和碳交所共同思考如何增加碳交易的誘因。

碳費也是未來大挑戰。今年環境部收受的碳費為每噸三百元，但預計二○三○年時，碳費會調升到每公噸一二○○至一八○○元區間。換言之，五年後碳費，將會是現行費率的四至六倍。

專家看未來 促改善製程買綠電

這麼高的碳費對企業有多大影響？以中鋼為例，根據環境部二○二四年、也就是碳費開徵前一年的碳盤查資料，中鋼年碳排量約為一八七五點三萬噸，若以碳費每噸三○○元計算，等於中鋼一年繳交的碳費高達五十六點二六億元，對比中鋼當年度營業利益為十七點九二億元，等於一筆碳費吃掉整體營業利益。

當然，政府不會一次跟高碳排企業收取這麼多費用，「只要碳排大戶有在努力降低碳排量，政府通常會給予一些轉型優惠。」排碳專家表示，環境部等主管機關，早已為高碳排企業規畫轉型配套，財務模擬還是比較友善，「但對於用電大戶、高碳排產業來說，碳費對每股獲利（ＥＰＳ）的影響還是比較高」。

專家提醒，不只台灣，未來全球碳費收費價格只會愈來愈高，如果企業眼光不放長遠，現在不積極思考生產製程改善、購買綠電、購買碳權，那麼，「三、五年後，整體的企業競爭力將會完全不同」。