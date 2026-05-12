聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／碳平台交易失靈？環境部允增誘因

聯合報／ 記者陳儷方李柏澔／專題報導

碳交所國內減量額度交易平台開張一年半，國內碳權專案僅成交五筆，引發市場對交易制度是否失靈的質疑。碳權交易專家認為，碳費偏低是主因，環境部坦言，碳交所賣的碳權價格遠高於每噸三○○元的碳費基本費率，後續將和碳交所共同思考如何增加碳交易的誘因。

根據碳交所售後公告資訊，五筆專案的額度都很小，最少的是漢寶農畜產第三期汙水場沼氣發電計畫一公噸、四○○○元；額度最高的則是台北一○一大樓停車場採用高效率光源的卅公噸，每公噸三五○○元，總價十點五萬元。

專家指出，首年碳費即使未適用優惠折扣，單價也不高，一公噸僅三○○元，與國內碳權專案動輒每公噸三○○○至四○○○元相比，成本差距明顯，企業若善用各類優惠措施，實際負擔碳費還會更低，因此市場成交的碳權專案幾乎不會用來抵換碳費；反而較可能用於ＥＳＧ用途，將排碳成本轉化為企業資產，強化社會責任與企業形象。

碳權價格居高不下，專家認為是反映開發成本。碳權從專案設計、撰寫計畫書、第三方驗證，到送環境部審查與註冊，執行後還須再經查驗與複審，繁複且時間冗長，各環節皆墊高成本，使價格難降。

若碳權「過貴」，某種程度上是因為碳費偏低。以歐盟四月公布今年第一季碳邊境調整機制憑證價格每噸七十五點三六歐元計算，折合台幣約二八○○元，與台灣碳權價格相比，其實差距已不大。

有些企業希望增加碳權供給，也有呼聲期待國內能夠開放自然人、小地主能夠加入減碳。環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，目前只有事業單位或政府可提申請碳匯並取得減量額度，主要是考量申請或執行自願減量專案，須具備專業技術能力，除了專案申請書撰寫、還有後續的監測與查驗；執行費用及期程，皆非個人可負擔。

碳權 碳交易 碳費

延伸閱讀

陽光行動／供需失衡 碳權定價交易1年半僅成交5筆

陽光行動／碳費開徵… 碳權配套牛步 企業競爭力隱憂

空汙法修正公聽會今召開 經濟部：2028無煤中火恐面臨缺電

興達電廠的燃煤汙染已經減了99%？ 空汙法公聽會爆嚴重口角

相關新聞

陽光行動／碳費開徵… 碳權配套牛步 企業競爭力隱憂

今年五月，台灣首度開徵碳費。只不過，碳費上路後，卻更加凸顯了台灣的碳權稀缺問題，比起繳交碳費，業界更擔心，台灣碳費、碳權配套措施還在起步階段，若政府不加快腳步，那麼，五年之後，也就是二○三○年時，企業將面臨嚴重的國際競爭力問題。

陽光行動／供需失衡 碳權定價交易1年半僅成交5筆

今年五月底，排碳大戶要繳交碳費了，但可拿來抵換碳費的碳權卻少之又少。國內碳權交易平台開張至今一年半，定價交易僅成交五筆、總量六十九公噸，市場幾乎處於停滯狀態，企業現階段為何不埋單？核心原因在於目前碳費定價偏低，企業缺乏購買高價碳權的經濟誘因，加上市場供給嚴重不足，以及制度剛起步且欠缺完整性。企業並非沒需求，而是需求尚未被價格與制度機制有效啟動。

陽光行動／碳平台交易失靈？環境部允增誘因

碳交所國內減量額度交易平台開張一年半，國內碳權專案僅成交五筆，引發市場對交易制度是否失靈的質疑。碳權交易專家認為，碳費偏低是主因，環境部坦言，碳交所賣的碳權價格遠高於每噸三○○元的碳費基本費率，後續將和碳交所共同思考如何增加碳交易的誘因。

陽光行動／不邁向碳中和 企業憂被踢出國際供應鏈

台灣今年開始徵收碳費，但與之搭配的「碳權機制」始終跟不上腳步。專家表示，在全球科技大廠都響應「淨零碳排」的此刻，若企業不積極邁向「碳中和」，更有可能遇到的問題是，被客戶踢出供應鏈、恐將再也拿不到訂單。

陽光行動／碳權供給不足 小地主也想種樹換碳匯

台灣碳權供給量目前仍然不足，有待進步，專家認為，主要原因有二，一個是碳權審核速度不夠快，另外一個原因，則在於碳權供給來源量不足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。