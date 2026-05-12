陽光行動／碳平台交易失靈？環境部允增誘因

碳交所國內減量額度交易平台開張一年半，國內碳權專案僅成交五筆，引發市場對交易制度是否失靈的質疑。碳權交易專家認為，碳費偏低是主因，環境部坦言，碳交所賣的碳權價格遠高於每噸三○○元的碳費基本費率，後續將和碳交所共同思考如何增加碳交易的誘因。

根據碳交所售後公告資訊，五筆專案的額度都很小，最少的是漢寶農畜產第三期汙水場沼氣發電計畫一公噸、四○○○元；額度最高的則是台北一○一大樓停車場採用高效率光源的卅公噸，每公噸三五○○元，總價十點五萬元。

專家指出，首年碳費即使未適用優惠折扣，單價也不高，一公噸僅三○○元，與國內碳權專案動輒每公噸三○○○至四○○○元相比，成本差距明顯，企業若善用各類優惠措施，實際負擔碳費還會更低，因此市場成交的碳權專案幾乎不會用來抵換碳費；反而較可能用於ＥＳＧ用途，將排碳成本轉化為企業資產，強化社會責任與企業形象。

碳權價格居高不下，專家認為是反映開發成本。碳權從專案設計、撰寫計畫書、第三方驗證，到送環境部審查與註冊，執行後還須再經查驗與複審，繁複且時間冗長，各環節皆墊高成本，使價格難降。

若碳權「過貴」，某種程度上是因為碳費偏低。以歐盟四月公布今年第一季碳邊境調整機制憑證價格每噸七十五點三六歐元計算，折合台幣約二八○○元，與台灣碳權價格相比，其實差距已不大。

有些企業希望增加碳權供給，也有呼聲期待國內能夠開放自然人、小地主能夠加入減碳。環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，目前只有事業單位或政府可提申請碳匯並取得減量額度，主要是考量申請或執行自願減量專案，須具備專業技術能力，除了專案申請書撰寫、還有後續的監測與查驗；執行費用及期程，皆非個人可負擔。