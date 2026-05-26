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中美年內達成重大交易？ 日媒：世界或將改變

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家主席習近平（左）在北京中南海，陪同到訪的美國總統川普（右）參觀。路透
大陸國家主席習近平（左）在北京中南海，陪同到訪的美國總統川普（右）參觀。路透

北京川習會已過去10多天，日本和歐洲等國開始警惕美國總統川普和大陸國家主席習近平之間的「密室交易」。9月下旬將舉行第二次川習會（習近平夫婦訪美），美國當局人士表示「年內可能達成重大協議」。

日經中文網報導，一名參與對華談判的川普政府高官表示，「一年來中美貿易不均衡有所緩解，投資和貿易的重大協議正在臨近」。其他高官也表示「中國的威脅已經減少」，認為年內剩下的三次中美首腦會談可以達成新的經濟協議。

14日至15日的川習會僅達成向大陸出售波音飛機等小型協議。儘管如此，美國官員在此次決定設立的貿易和投資委員會表示，「處於能具體落實中美雙方的關稅下調和提高對外投資的階段」。

美國考慮向中方提供優惠措施的是機械零部件和材料等非高科技領域的對美投資和對美出口。如果決定降低對華關稅等，大陸產品在美國市場可能比日本和歐洲産品更有優勢。

大陸向美國提議大量採購農產品和能源。美國金融機構和美國製藥巨頭也出現希望獲得大陸市場的優先準入權的動向，如果雙邊磋商取得進展，日本和歐洲企業在大陸市場也將出現落後風險。

川普透過彰顯反華立場而贏得了2016年大選。現在，他稱大陸領導人是偉大的領導人，並表示「希望建立前所未有的良好兩國關係」。

中美經濟佔世界國內生產毛額（GDP）的逾四成，比起對立，和解更可取。儘管如此，中美不顧其他國家進行的交易，對其他一些國家和地區來講會帶來結構性風險。

一是台灣成為談判籌碼的風險。美國海軍高級官員21日在參議院聽證會上表示，美國以攻擊伊朗為由，「已暫停」向台灣出售武器。如果美國對台灣的軍事援助減弱，將直接導致東亞安全保障的歷史性變化。

國際貨幣基金（IMF）、世界貿易組織（WTO）等多邊的貨幣和貿易體系也有可能名存實亡。中美貿易和投資的雙邊磋商「看起來是兩個大國做出能左右其他國家的重大決定的G2性質的舉動」。

人工智慧（AI）和生命工程等新一代技術的國際規則也將由中美主導。中美還考慮在人工智慧領域進行雙邊磋商。在2025年發布的主要人工智慧模型中，有九成來自美國或大陸。如果監管也由中美主導，日歐將無法挽回起步晚的局面。

各國對中美交易感到不安。歐洲的著名智庫布魯蓋爾研究所的艾西亞·賈西亞·埃雷羅分析稱，如果中美共同管理半導體等供應鏈，「將使歐洲産業處於極其脆弱的地位」。

為從大陸採購稀土而煞費苦心的日本也警惕地表示，「美中是不是想把稀土供應鏈控制在兩國手中」。菲律賓等亞洲對台灣風險的不安不言而喻。

二戰後，中美在對立的同時也多次嘗試接近。1972年尼克森繞過日本訪問中國，1998年柯林頓也未順道訪問日本，而是在大陸逗留了9天，因此被稱為「忽略日本（JapanPassing）」。

1972年大陸的GDP是美國的十一分之一。如今已接近至六成多，美國在世界上的軍事投射能力也不如當年。如果中美接近成為現實，經濟和安保將不可避免地發生世界性的重大變化。

川普 習近平 川習會

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