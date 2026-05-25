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川普維護日相反駁習近平 中國宣稱與掌握情況不符

中央社／ 北京25日電
中國外交部發言人毛寧。（取材自中國外交部網站）
中國外交部發言人毛寧。（取材自中國外交部網站）

日媒報導，美國總統川普在「川習會」中，當面反駁中國國家主席習近平對日相高市早苗的攻擊。中國外交部發言人毛寧今天宣稱，這「與中方掌握的情況不符」。她並聲稱，中國停止對日本出口重稀土，目的是制止其「再軍事化」和擁核企圖。

綜合北京日報與中新社報導，今天中國外交部例行記者會上，有記者提問，據外媒報導，中美元首會晤中談及了日本的「再軍事化」問題，當日本和日本首相高市早苗遭受批評時，川普出言維護了她，那麼中美元首會晤中是否談及了日本問題？具體討論了哪些方面？

毛寧在回應相關問題時說，關於中美元首會晤的情況，中方已經發布了消息。該名記者提到的報導內容「與中方掌握的情況不符」。她還說，對於中日關係，中方的立場是明確的。

2025年11月，高市早苗國會答詢時有關「台灣有事論」引發中國不滿，中國外交部至今的立場都是敦促日方撤回「錯誤言論」。

另有記者提問，據報導，中國停止向日本出口重稀土和其他礦產至少4個月，此舉是否是對高市早苗涉台言論的回應？

毛寧聲稱，具體情況建議向中方的主管部門瞭解。中方依法依規禁止對日本軍事用戶、軍事用途出口兩用物項，目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖。

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