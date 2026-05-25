快訊

7-ELEVEN開出2張千萬發票 共12名幸運兒爽中大獎…他用45元買飲料抱走千萬

40元買飲料中千萬！萊爾富開出統一發票特別獎 另2名幸運兒抱回20萬元

注意！高鐵訊號異常「全天班次調整」 末班車提前、發車時間一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會後 西湖中美關係對話揭幕

中央社／ 台北25日電

由中國人民對外友好協會主辦的「西湖中美關係對話」今天在浙江杭州揭幕，是「川習會」後首場中美民間外交對話。中國人民對外友好協會副會長沈昕說，中美經貿根基在民意互信、人文互動。

西湖中美關係對話今天在浙江杭州揭幕，為期2天。這是美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在北京會談後的首場中美民間外交對話，多名致詞者在開幕式上提及元首外交對於中美關係、中美民間交流的引領性。

據澎湃新聞25日報導，沈昕在開幕致詞中表示，西湖中美關係對話的舉辦可謂恰逢其時，中美關係領域頂尖專家學者在此相會，不僅是落實兩國元首重要共識的務實之舉，也為兩國關係發展和民間交往搭建起新的對話平台。

貿易為目前中美關係關注焦點之一。沈昕強調，中美經貿合作的穩定性與可持續性，必須以兩國人文交流的穩定發展為根基。

他說，經貿往來的本質是民心相通的延伸；倘若兩國民眾缺乏相互信任、沒有堅實穩固的民意基礎，雙邊貿易合作將如同無源之水、無本之木，難以長久維繫；唯有持續深化人文互動、增進民間互信，才能為中美經貿合作築牢長久保障，推動兩國關係行穩致遠。

浙江杭州西湖被視作中美關係發展見證地。

據新京報報導，時任美國總統尼克森（RichardNixon）1972年展開「破冰之旅」，「中美聯合公報」（上海公報）的定稿與草簽地點正是在西湖國賓館；習近平於2016年在西湖國賓館與時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）會晤，會後在涼亭喝茶、湖邊漫步。

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

王文濤籲落實川習共識 經貿做加法

王文濤會美副貿易代表 籲盡快敲定中美經貿磋商成果細節

闕志克／美國終於平視中國

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

相關新聞

川習會的東亞地緣戰略：北韓無核化是美中共識嗎？

當全球媒體與政經觀察家皆關注北京「川習會」上，美、中雙方在經貿領域的實質讓步，或是伊朗和台灣議題的攻防時，美國白宮於 2026 年 5 月 17 日公布的官方事實清單（Fact Sheet），卻提到一句看似天外飛來一筆的文字：兩國元首重申將北韓無核化作為美中的共同戰略目標。

習近平點名批台日領導人 川普肯定高市

美國總統川普十四日在北京與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，日中關係惡化也成為雙方討論議題。讀賣新聞報導，習近平在會中點名批評日本首相高市早苗與台灣賴清德總統，川普則對高市的領導能力給予正面評價並發言維護高市。

美通知日本 戰斧飛彈交貨延遲

金融時報廿三日獨家報導，多名知情人士表示，美國國防部長赫塞斯本月稍早與日本防衛大臣小泉進次郎通話時警告，五角大廈將優先重建因美伊戰爭而嚴重消耗的武器庫存，原定交付日本的四百枚戰斧巡弋飛彈恐將出現重大延遲。

美國對台軍售真成川普籌碼？華郵：北京私下要求「延後並縮減」

美國代理海軍部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）21日向參議院委員會表示，對台軍售已暫時停止，以保留武器供應給美軍在伊朗的行動使用，並補充說，當美國政府「認為有必要」時，這些武器移轉仍會繼續。此舉引發美國國會議員與台灣官員憂心，美國總統川普一面處理中東戰事、一面尋求與北京緩和關係之際，對台支持是否正在動搖。

川習會內幕！讀賣：習近平點名批高市及賴清德總統 川普為高市辯護

美國總統川普14日在北京與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，日中關係惡化也成為雙方討論的議題。讀賣新聞報導，習近平在會中點名批評日本首相高市早苗與賴清德總統，川普則對高市的領導能力給予正面評價並出面維護。

隨川普訪陸目的曝光 馬斯克爭取設備解凍落空

特斯拉執行長馬斯克13日隨美國總統川普出訪大陸，真實目的曝光！據外媒揭露，大陸封殺供應商「蘇州邁為科技」向特斯拉出口價值近30億美元（新台幣953億元）的高階太陽能設備。馬斯克此行急欲解開這項出口禁令，但目前仍無成功跡象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。