外交部：關注美中互動 與美緊密協調

美國代理海軍部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）21日向參議院委員會表示，對台軍售已暫時停止，以保留武器供應給美軍在伊朗的行動使用，並補充說，當美國政府「認為有必要」時，這些武器移轉仍會繼續。此舉引發美國國會議員與台灣官員憂心，美國總統川普一面處理中東戰事、一面尋求與北京緩和關係之際，對台支持是否正在動搖。

2026-05-24 12:47