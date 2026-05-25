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華郵：對台決策納入北京 美重大讓步

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國代理海軍部長高雄廿一日對參議院表示，對台軍售已暫時停止，以保留武器供應美軍在伊朗的行動，並說當美國政府「認為有必要」時，這些武器移轉仍會繼續。華盛頓郵報報導，本月中美國總統川普與中國國家主席習近平會面時，中方已向美方傳達希望相關軍售案延後並縮減。

華郵說，美國國會一月已初步通過一項總額一四○億美元對台軍售案，但至今仍未獲白宮正式批准。二名中國官員、一名北京知情人士與一名華府外交官透露，在上周舉行的川習會中，北京方面表達不滿對台軍售，中方私下已向美方傳達，希望相關軍售案延後並縮減。

川普峰會後向記者證實，曾與習近平討論對台軍售問題，還形容這是「非常好的籌碼」。

戰略暨國際研究中心資深研究員李文表示：「川普或許沒在川習會期間對台灣議題作出任何明確讓步，但將中國納入美國支持台灣自衛能力的決策過程，本身就是一項重大讓步。」

報導指出，川普與習近平今年可能還將再會面多達三次，也讓未來對台軍售增添更多變數。華府日耳曼馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀表示，「我認為習近平看到某種機會，能讓美國不只延後甚至可能減少軍售，或在很長一段時間內乾脆不再出售武器」。

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