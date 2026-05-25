美通知日本 戰斧飛彈交貨延遲

金融時報廿三日獨家報導，多名知情人士表示，美國國防部長赫塞斯本月稍早與日本防衛大臣小泉進次郎通話時警告，五角大廈將優先重建因美伊戰爭而嚴重消耗的武器庫存，原定交付日本的四百枚戰斧巡弋飛彈恐將出現重大延遲。

日本二○二四年首次採購射程達一千六百公里的戰斧飛彈，強化對中國大陸嚇阻能力，賦予日本可攻擊中國沿岸目標的「反擊能力」。這筆總額廿三點五億美元的軍售案，原本預計在二○二八年四月前分兩批接收各二百枚飛彈。一名知情人士表示，華府已警告，現行交付時程可能再延後最多兩年。

五角大廈拒絕置評。日本駐美大使館則表示，美日兩國經常溝通，但不願評論雙方防長討論的內容細節。

戰斧飛彈軍售案拍板之際，正值華府持續要求日本增加國防支出，如今五角大廈決定延遲交付，對日本無疑是一大打擊。不過，美軍目前正急於補充空襲伊朗大量消耗的飛彈庫存。金融時報上月曾報導，華府已通知包括英國與波蘭在內的數個歐洲盟友，向美國訂購的武器系統將出現明顯延遲。

同時，區域盟友原本就擔憂，五角大廈被迫將武器從亞洲調往中東，批評者認為，此舉削弱美方先前宣稱「亞洲才是優先戰區」的說法。被視為美國在印太地區最重要盟友的日本，如今也面臨戰斧飛彈延遲交付，勢必對區域安全局勢造成影響。

美國企業研究所亞洲安全專家庫柏表示：「儘管美國政府高層一再承諾將亞洲列為優先事項，但五角大廈現在卻優先處理中東局勢。考量到彈藥生產周期漫長，即使伊朗戰爭結束，亞洲盟友與夥伴仍將持續受到影響。」

印太安全研究所資深主任辰巳由紀表示，戰斧飛彈是日本提升嚇阻能力的重要核心，日本今年更新國家安全與防衛戰略的規畫，也是建立在能如期接收這批飛彈的前提上。如今延遲交付將造成相當複雜的問題。

佳能全球戰略研究所研究員峯村健司強調，戰斧飛彈極為關鍵，因為東京幾乎沒有武器能抗衡中國二千多枚可攻擊日本目標的長程飛彈。他表示：「縮小飛彈差距，是日本政府目前建立反擊能力的目的，而戰斧飛彈就是核心。一旦美國延遲交付，勢必會削弱美日聯合對中嚇阻力。」

辰巳與峰村表示，戰斧飛彈延遲交付將迫使日本加速國產飛彈研發與量產，包括增程版十二式陸基反艦飛彈與極音速滑翔彈。