習近平點名批台日領導人 川普肯定高市

美國總統川普十四日在北京與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，日中關係惡化也成為雙方討論議題。讀賣新聞報導，習近平在會中點名批評日本首相高市早苗與台灣賴清德總統，川普則對高市的領導能力給予正面評價並發言維護高市。

這是高市早苗二○二五年十一月的「台灣有事」答辯引發中國反彈以來，美中領袖首度面對面會談。川普三月在華府與高市舉行日美領袖會談時表示：「我知道日本與中國的關係有些緊張。與習近平會談時，我打算稱讚日本。」

多名日本政府相關人士透露，習近平十四日與川普會談時，點名批評高市與賴清德總統兩人，主張兩人正在威脅區域和平，並進一步施壓川普，要求不要支持兩人。

外界認為，習近平刻意將被他視為「台獨勢力」而敵視的賴清德與高市並列批評，意在分化日美同盟。不過，川普並未附和習近平說法，而是表明高市並非應受到批判的領導人。

川普並在十五日結束訪中行程後，從空軍一號致電高市分享會談內容。高市事後向媒體表示，「我對美方給予日本的大力協助表達深切感謝」，但未透露具體內容。

一名日本政府高層人士表示：「川普在習近平面前表露出對日本首相的信任，也向中國展現日美團結。」

不過，報導說，習近平在這場川習會中表達對高市的強烈不滿，足見中方對「台灣有事」說法反彈之大。日本政府因此更加確信，短期內恐難實現日中領袖會談。若無法直接與權力高度集中的習近平接觸，要緩和緊張局勢並非易事，目前也尚未找到突破口。

川普和習近平今年預計還將舉行三次會談，日本政府計畫一面與美國緊密合作，一面研擬對中外交策略。

日本產經新聞廿三日獨家披露，日本防衛省二○一○年制定防衛計畫大綱期間，就曾於內部討論「中國統一台灣」對日本造成的軍事影響。

報導引述相關人士說法指出，當年的討論曾評估，一旦解放軍能使用台灣港口與機場，將對日本空中優勢、海上交通安全以及美軍來援等造成何種影響。

外界認為，這些內部討論後來成為二○一二年第二次安倍晉三內閣轉向強化防衛力的重要背景之一。不過，中國國防預算在二○一○年度約為五千億元人民幣，但到二○二六年度已增至約一兆九千億元，日本周邊安全環境也較當年顯著惡化。