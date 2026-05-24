馬斯克赴陸 救千億大單吃癟

特斯拉執行長馬斯克十三日隨美國總統川普出訪大陸，真實目的曝光！據外媒揭露，大陸封殺供應商「蘇州邁為科技」向特斯拉出口價值近三十億美元（新台幣九百五十三億元）的高階太陽能設備。馬斯克此行急欲解開這項出口禁令，但目前仍無成功跡象。

「川習會」結束，中美互卡對方脖子似乎依舊。美國封殺半導體設備曝光機（ＥＵＶ）賣給中國大陸業者，大陸以其人之道還治其人之身，封殺太陽能設備賣到美國去，這場美中角力也連帶波及蘋果、輝達、Meta等科技巨頭，讓「川習會」的美方代表團企業高層滿腹苦水。

紐約時報中文網報導，知情人士指出，北京最近幾周，阻止蘇州邁為科技的高階太陽能設備，向特斯拉出口價值三十億美元高階太陽能製造設備。

這筆訂單不僅能大幅推動綠能業務，還能為美國帶回約一百吉瓦的太陽能產能。但該人士表示，馬斯克訪問大陸是希望解封這些太陽能製造設備的出口。目前還沒有跡象顯示他的努力取得了成功。

在這場大國博弈中吃癟的不只有特斯拉。總部位於賓州的半導體大廠Coherent，最近在大陸，拿不到製造數據中心光子晶片不可或缺的「磷化銦」。ＡＩ霸主輝達同樣遭殃，即使美國政府今年初已放行輝達將Ｈ二百晶片賣給阿里巴巴、騰訊與字節跳動，但大陸官方至今尚未批准採購案。

擔心ＡＩ專業技術流出大陸，大陸官員已下令同樣在代表團中的Meta公司，取消對人工智慧公司Manus的收購。此外，大陸政府認定代表團中的半導體製造商美光生產的產品存在安全風險，這代表美光不能向從事關鍵基礎設施的特定大陸公司銷售產品。

代表團的另一家公司貝萊德，因試圖收購總部位於香港的長江和記旗下的數十個港口而面臨大陸政府反對。和許多製造商一樣，通用電氣航空航天也面臨獲取發動機所需稀土元素的困難。隨著大陸對川普去年的關稅政策進行報復，嘉吉和其他農業公司的對陸銷售也受衝擊。