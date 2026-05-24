王文濤籲落實川習共識 經貿做加法

北京「川習會」後，大陸商務部長王文濤廿一日在蘇州會見赴陸出席ＡＰＥＣ貿易部長會議的美國副貿易代表史威澤時表示，雙方要盡快敲定本次經貿磋商成果細節，做好後續落實，呼籲在經貿成果「做加法」。史威澤則說，願發揮美中政府間貿易理事會作用，加強對話，管控分歧。

二○二六年亞太經濟合作（ＡＰＥＣ）貿易部長會議廿二至廿三日在蘇州舉行。王文濤在會議期間會見了紐西蘭、美國、寮國、馬來西亞等國的與會貿易官員，及世界貿易組織（ＷＴＯ）秘書長伊衛拉。

據大陸商務部網站，王文濤會見史威澤時說，中美兩國元首上周在北京舉行歷史性會晤，共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，肯定中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。雙方工作層要按照兩國元首確定的共識方向，盡快敲定本次經貿磋商成果細節，做好後續落實。

他強調，中方願與美方一道，加強溝通，拓展合作，在經貿成果方面「做加法」，為建設性戰略穩定關係作出更多貢獻。

據中方發布，史威澤說，美中正就經貿成果具體細節磋商，期待盡快達成一致。美方願與中方落實好兩國元首共識，發揮美中政府間貿易理事會作用，加強對話，管控分歧，雙邊經貿關係保持持續穩定。

另外，ＡＰＥＣ貿易部長會議昨日在蘇州閉幕後，廿一個經濟體的貿易部長在會後發表聯合聲明，內容共有廿四點，包括重申推動亞太自由貿易區（FTAAP）議程，以市場為導向推進亞太地區經濟一體化，並提到維護供應鏈韌性、發展數位經濟等。