川普延後簽署AI行政命令 擔心新規範可能削弱對大陸競爭優勢

美國總統川普21日延後簽署人工智慧（AI）行政命令，原因是他不滿意部分內容，也不想採行任何會削弱美國對中國AI競爭優勢的舉措。

路透報導，川普原本規劃在多家AI企業執行長見證下，於21日下午的儀式中簽署這道命令。

但他在橢圓形辦公室對記者說：「我認為這會阻礙我們。我們領先中國，也領先所有人，我不想做出任何會削弱這種領先地位的事情。」

兩名知情人士透露，這道行政命令原本將建立一套自發性框架，使AI開發者在先進模型公開發布前，先交給美國政府審查。

川普並未具體說明他反對的是哪些部分，而科技業倡議者之前則是擔心，如果新規範拖慢了新模型的推出速度，或迫使企業為因應安全疑慮而改變模型表現，可能損害產業獲利。

另據消息人士指出，川普也計劃指示美國政府利用這些先進AI模型，來強化政府系統的資安防護，並延伸至對國家經濟至關重要的產業，例如銀行與醫院。

這項行政命令的起點，來自白宮官員提前接觸Anthropic最新的Mythos模型後所引發的憂慮。包括美國財長貝森特等官員，在早期測試發現，該模型具備找出網路安全弱點的先進能力，甚至揭露銀行體系等領域存在的漏洞，令官員感到震驚。

Anthropic目前僅向少數可信任機構有限度開放Mythos，包括科技公司與部分銀行，希望能在駭客取得模型存取權前，先修補相關漏洞。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特一度主張，尖端AI模型應比照藥品管理，必須經過類似藥物審批程序，「證明安全後才能釋出，就像美國食藥局（FDA）核准藥物一樣」。

這番言論隨即遭到AI企業創辦人與投資人大力反對，其中包括部分與川普政府關係密切的人士。他們認為，這類制度將削弱美國創新能力。

被視為可能角逐2028年總統大選的加州州長紐森，同日簽署一項行政命令，要求研究AI對就業市場的影響，並研議如何協助因AI而失業的勞工。

加州是AI企業重鎮，因此也成為這波AI財富效應的重要受益者。但當地同時聚集大量科技巨頭，而這些企業正以加碼AI投資為由持續裁員。例如Meta目前正大舉裁減數千名員工，以推動AI轉型。

紐森要求州政府一個機構在180天內提交報告，檢討現行對AI失業勞工的安全網政策，包括資遣費，以及公司股票等其他補償形式。