商業抱怨一籮筐！馬斯克為1事隨川普訪中 知情人士稱未有成功跡象

特斯拉執行長馬斯克13日隨美國總統川普訪問中國，紐約時報今天引述知情人士指出，這是因為中國政府阻止蘇州邁為科技向特斯拉出口價值近30億美元的高階太陽能製造設備，目前還沒有跡象顯示馬斯克此行取得了成功。

紐時中文網今天報導，上週陪同川普（Donald Trump）在中國參加會議和盛大宴會的美國企業執行長們正試圖同時討好川普政府和中國政府，他們敏銳地意識到，任何一方的支持都可能決定其企業的成敗。

報導形容，他們此行「帶著對在中國做生意的各種商業抱怨」。

報導引述一名不願公開身分的知情人士透露，最近幾週，中國政府阻止了中國供應商蘇州邁為科技向特斯拉（Tesla）出口高階太陽能製造設備。作為其太陽能和儲能業務的一部分，特斯拉一直希望從蘇州邁為購買價值近30億美元的製造設備，生產能夠進一步推動向可持續能源過渡的產品，並為美國帶來約100吉瓦（GW）的太陽能產能。

該人士表示，馬斯克（Elon Musk）訪問中國是希望解封這些太陽能製造設備的出口。目前還沒有跡象表明他的努力取得了成功。

報導說，馬斯克和特斯拉沒有回應置評請求。

中國駐美國大使館的一名發言人回應稱，他們不了解具體情況，但只要遵守法律法規，中國歡迎外國企業來中國展開業務。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳此次臨時登上空軍一號專機隨川普訪中。報導提到，中國也尚未批准採購輝達的H200晶片，儘管今年早些時候，美國政府已批准該公司將這些晶片出售給包括阿里巴巴、騰訊和字節跳動在內的中國主要科技公司。

報導也提到，美企代表團中的半導體公司科希倫（Coherent）一直難以獲得磷化銦，這種由中國出口的材料是製造資料中心光子晶片所必需的。去年在川普對中國徵收關稅後，中國解除了對代表團中的生物技術公司因美納（Illumina）的出口禁令，但該公司仍在中國的「不可靠實體清單」上，這意味著如果沒有政府批准，其部分產品無法在中國購買。

報導還提到，中國官員已禁止同樣在代表團中的Meta公司對人工智慧公司Manus的收購，因為擔心人工智慧專業技術流出中國。去年，中國對晶片公司高通（Qualcomm）發起了反壟斷調查。此外，中國政府認定代表團中的半導體製造商美光（Micron）生產的產品存在安全風險，這意味著美光不能向從事關鍵基礎設施的特定中國公司銷售產品。

其他還包括波音（Boeing）這10年在中國一直沒有取得實質性的飛機銷售；Visa未獲得以人民幣獨立結算信用卡交易的牌照；貝萊德集團（Blackrock）試圖收購香港長江和記旗下的數十個港口而面臨中國政府反對等等。

「他們去那裡是為了解決具體的瓶頸問題」，華盛頓諮詢公司亞洲集團副總裁蘇艾琳（AlisonSzalwinski）在談到這些美企CEO時說。

她指出，其中一些公司正面臨許可問題、市場准入和供應鏈審批，所有這些都在逐案處理，「他們當中許多人希望能在其中幾個問題上取得進展」。

報導說，試圖在兩國做生意的跨國公司往往成為美中地緣政治緊張局勢的犧牲品。中國政府採取部分措施是為了保護本國企業免受外國競爭對手的衝擊，另一些則是在回應美國針對中企實施的關稅、制裁或處罰。