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美中關係穩定 日駐陸大使：有利於日本「期待台灣問題和平解決」

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
5月20日，日本駐華大使金杉憲治在北京的日本大使官邸接受訪問。 （共同社）
5月20日，日本駐華大使金杉憲治在北京的日本大使官邸接受訪問。 （共同社）

日本共同社報導，日本駐華大使金杉憲治20日在北京接受共同社專訪時，就美中兩國14、15日舉行的首腦會談同意構建「建設性戰略穩定關係」一事表示：「這具有重大意義，於本地區而言也是好事。」他表達了這對日本也有利的看法。

報導稱，這次美中首腦會談中，台灣問題受到高度關注。對於美國國務卿魯比歐在會談後稱美國在台灣問題上的政策沒有改變，金杉憲治表，「我會按字面意思理解」，認為當前局勢沒有改變。他表示，「期待台灣問題能夠透過對話得到和平解決。」

報導稱，美國總統川普此次訪華前後並未訪日。對於美中靠攏而日本被「跳過」的「Japan Passing」（輕視日本）擔憂，金杉憲及提及川普在結束訪華後立即致電首相高市早苗一事，稱「並未感到不安」。

對於川普政府也宣布了同意建構兩國「建設性戰略穩定關係」的背景，金杉憲治分析稱，「應該是中國的存在感在日益提升」。他指出，中國在人工智慧（AI）及人形機器人等技術創新方面速度迅猛，認為美方可能是考慮到中國的發展做出了判斷。

川普 習近平 川習會

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