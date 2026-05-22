快訊

國巨陳泰銘擠下郭台銘成台灣首富！股民喊「被動元年來了」：注意董娘

NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝

千萬獎金飛了！22元外送費發票中獎卻領不到錢 他怒告財政部結果曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

力促習近平與高市早苗於11月APEC「首腦會談」…日駐陸大使：盡最大努力

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
日駐陸大使金杉憲治稱盡最大努力促成日中首腦在今年APEC領袖會議上舉行會談。圖為日本首相高市早苗去年發布她在10月底APEC峰會在韓國舉行時，與大陸國家主席習近平場邊互動照片。 取自高市早苗X
日駐陸大使金杉憲治稱盡最大努力促成日中首腦在今年APEC領袖會議上舉行會談。圖為日本首相高市早苗去年發布她在10月底APEC峰會在韓國舉行時，與大陸國家主席習近平場邊互動照片。 取自高市早苗X

日本共同社報導，日本駐華大使金杉憲治20日在北京的日本大使官邸接受共同社專訪。他指出，要改善當前的日中關係，「首腦會談非常重要」，強調將為了在11月於廣東省深圳召開的亞太經合組織（APEC）首腦會議之際促成日中首腦會談，「盡最大努力」。

報導稱，日中關係在去年11月日本首相高市早苗作出「台灣有事」相關國會答辯後惡化。日本政府希望把高市與中國國家主席習近平的直接會談作為打破僵局的突破口，但也稱他對實現首腦會談「無法樂觀」，認為雙邊關係處於極為嚴峻的狀態。

關於力求舉行首腦會談的理由，金杉憲治指出：「在中國，（先要）舉行首腦會談，然後這一信號傳遞到全國各個角落，從而產生積極影響。」他表示，將利用日本經濟產業相赤澤亮正等出席的、直至23日在江蘇省舉行的APEC貿易部長會議，以及9月的聯合國大會等。

對於中國政府批評高市政權推進的防衛力強化措施是「新型軍國主義」，金杉憲治分析說：「中國的這種敘事並未被第三國採納。」他還說明稱：「日本現在的安全保障政策不是從高市首相就任之後開始的，而是十餘年來歷屆內閣積累的結果。」

報導稱，金杉憲治希望就日方的這種立場同中方溝通並尋求理解，但也吐露心聲說：「著眼於此的對話確實沒有開展起來，令人著急。」

金杉憲治就日中關係指，在中國，有超過1萬家日企在3萬多個經營場所開展活動，近10萬名日僑在此生活，經濟、文化等多層面的交流長期持續。他表示，兩國關係惡化「會成為地區的不穩定因素」，強調了改善關係的重要性。

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

日經濟產業部長21至23日訪中 出席APEC貿易部長會議

高市訪韓引示威「威脅東亞和平」 日萬人集會促停止修憲

APEC第3次資深官員會議 8月將在大陸大連舉行

日本不安 憂被美排除在亞洲戰略之外

相關新聞

美中關係穩定 日駐陸大使：有利於日本「期待台灣問題和平解決」

日本共同社報導，日本駐華大使金杉憲治20日在北京接受共同社專訪時，就美中兩國14、15日舉行的首腦會談同意構建「建設性戰略穩定關係」一事表示：「這具有重大意義，於本地區而言也是好事。」他表達了這對日本也有利的看法。

力促習近平與高市早苗於11月APEC「首腦會談」…日駐陸大使：盡最大努力

日本共同社報導，日本駐華大使金杉憲治20日在北京的日本大使官邸接受共同社專訪。他指出，要改善當前的日中關係，「首腦會談非常重要」，強調將為了在11月於廣東省深圳召開的亞太經合組織（APEC）首腦會議之際促成日中首腦會談，「盡最大努力」。

川習會較勁「大國威儀」 兩強相處新模式悄然浮現

5月15日下午2點3分，甫從中南海離開的川普車隊正在駛過北京東二環。頃刻間，機場停機坪已為其準備歡送儀式，川普拍拍中共政治局委員王毅的肩膀道別後登上美國空軍一號，揮揮拳，結束新任期的首訪大陸。

馬斯克隨川普訪問效應 特斯拉監督版自駕在陸落地

美國電動車龍頭特斯拉昨（21）日宣布，監督版全自動駕駛（FSD Supervised）系統將可以在中國大陸上線使用，一旦審批就緒將儘快推送給大陸國內用戶。顯示特斯拉CEO馬斯克上周隨著美國總統川普訪陸帶來成效。

訪陸效應…特斯拉監督版自駕 在中國上線

美國電動車龍頭特斯拉昨天宣布，監督版全自動駕駛（FSD Supervised）系統將可以在中國大陸上線使用，一旦審批就緒將盡快推送給大陸國內用戶。顯示特斯拉ＣＥＯ馬斯克上周隨著美國總統川普訪陸帶來成效。

習近平「兩套外交劇本」曝光 川普享帝王級禮遇、普亭卻拿下真正合作大單

從表面上看，中國領導人習近平與美國總統川普及俄羅斯總統普亭接連舉行的峰會顯得頗為相似：均是賓主雙方在北京天安門廣場握手，手捧鮮花的兒童們熱情致意，列隊行進的士兵方陣則舉著閃亮的刺刀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。