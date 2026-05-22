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川普延後簽署AI行政命令 美中競爭與監管取捨浮現

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他已延後簽署一項人工智慧（AI）相關行政命令，理由是對部分內容不甚滿意，且不希望採取任何可能削弱美國在AI競爭中領先中國優勢的措施。

川普原本計劃在多家AI企業執行長見證下，於今天下午舉行的儀式中簽署這道命令。

他在橢圓形辦公室（Oval Office）對記者說：「我認為這會阻礙我們。我們領先中國，也領先所有人，我不想做出任何會削弱這種領先地位的事情。」

兩名知情人士向路透社透露，這道行政命令將建立一套自願性框架，讓AI開發者在先進模型公開發布前，先提供給美國政府審查。

川普並未具體說明他反對的是哪些部分。科技業支持者擔心，如果新規範拖慢了新模型的推出速度，或迫使企業為因應安全疑慮而改變模型表現，將可能損害產業獲利。

另據消息人士指出，總統亦計劃指示美國政府利用這些先進AI模型，來強化政府系統的資安防護，並延伸至對國家經濟至關重要的產業，例如銀行與醫院。

美國政府與民間部門對新型強大AI系統所帶來的資安風險日益關注，包括Anthropic開發的Mythos模型。Anthropic曾警告，該模型可能強化複雜的網路攻擊能力，但資安專家向路透社表示，外界對於「失控駭客風險」的擔憂可能被過度誇大。

自川普重掌政權以來，面對AI興起和其對美國股市日益增長的影響力，他對監管大型科技公司的立場較前朝政府寬鬆。不過，部分川普支持者仍呼籲政府對這項技術設定限制。

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