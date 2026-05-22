馬斯克隨川普訪問效應 特斯拉監督版自駕在陸落地

美國電動車龍頭特斯拉昨（21）日宣布，監督版全自動駕駛（FSD Supervised）系統將可以在中國大陸上線使用，一旦審批就緒將儘快推送給大陸國內用戶。顯示特斯拉CEO馬斯克上周隨著美國總統川普訪陸帶來成效。

監督版FSD仍需駕駛員全程監督，並非真正意義上的無人駕駛系統，但可在導航路線內實現自動跟車、變道、超車、交通信號燈識別響應、無保護左轉及智能泊車等功能，覆蓋高速、城市道路及停車場等多種場景。

特斯拉昨天在X平台官方帳號發布最新全球部署圖顯示，監督版FSD已覆蓋中國大陸、美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、澳洲、紐西蘭、韓國、荷蘭及立陶宛等十個國家。

不過，陸媒第一財經指出，此次特斯拉監督版FSD的最新進展，實則是正式向立陶宛車主開啟推送，而中國大陸市場早在去年2月底就已完成相關版本的推送，但遲遲無法使用。

特斯拉高層上月在財報電話會議上表示，FSD在大陸還未獲得「更廣泛批准」，正爭取於今年第3季獲批。

目前在大陸市場，特斯拉主要開放基礎Autopilot及增強版自動輔助駕駛功能，多數車型無法啟用高階FSD相關功能。

另一方面，特斯拉近期在大陸增加自動駕駛相關人才招聘力度，在北京、上海、深圳、廣州等九個城市開放約90個崗位，涵蓋測試工程師、智駕測試技師及場地測試人員等，職責包括實車道路測試、跟蹤大陸監管要求變化以及推進FSD功能驗證等。

彭博認為，這一招聘擴張反映出特斯拉仍需克服技術與運營層面的多重挑戰，才能推動FSD在大陸實現全面落地。

早在2024年4月，馬斯克就公開釋出FSD「可能很快就能進入中國」的訊號，同年7月，馬斯克再次在財報會上提到，FSD預計在當年底前獲得大陸監管部門的批准。然而，FSD在大陸市場的落地卻一再跳票。目前，特斯拉中國尚未就監督版FSD落地有詳細說明，門市銷售人員也謹慎表示，落地還得看官方政策。