習近平「兩套外交劇本」曝光 川普享帝王級禮遇、普亭卻拿下真正合作大單

（德國之聲中文網）從表面上看，中國領導人習近平與美國總統川普及俄羅斯總統普亭接連舉行的峰會顯得頗為相似：均是賓主雙方在北京天安門廣場握手，手捧鮮花的兒童們熱情致意，列隊行進的士兵方陣則舉著閃亮的刺刀。

然而，這兩場訪問也揭示了中國與這兩個國家的關係有著何等巨大的差異。在川普訪華期間，中國致力於穩定與美國的關係，而普亭此行則是為了深化戰略伙伴關係。

在川普訪華期間，習近平著重強調了禮儀性的款待，其中包括一次罕見的對中南海的參觀。亞洲集團（The Asia Group）大中華區合伙人陳澍表示：「習近平深知這正是川普所看重的：即被當作貴賓對待，並在鏡頭前獲得尊重。」

陳澍指出，「而在接待普亭時，習近平則將重心轉向了實質性內容。包括重申友好條約、簽署新的能源協議，以及再次強調兩國之間無上限的伙伴關係」。他補充道。

行程安排的差異

川普與普亭訪華之行的差異，首先體現在訪問時長上：這位美國總統在華停留了三天，而普亭的訪問則持續了兩天。

兩位領導人均在天安門廣場受到了隆重的歡迎，現場有儀仗隊、軍樂隊，還有揮舞著賓主兩國國旗的兒童隊伍。

兩人也都在緊鄰廣場的人民大會堂內，與習近平舉行了閉門會晤。

川普獲邀進行了天壇的私人游覽，並漫步於中南海的皇家園林之中。

相比之下，普亭則將大部分時間花在人民大會堂內與習近平共處。兩位元首在此共同參觀了關於中俄關係的圖片展，隨後還一同品茗敘舊。

上周的行程是川普就任總統以來對中國的第二次訪問。而對於普亭而言，這已是他第25次造訪中國。

最顯著的差別體現在傳遞的信息上

這兩次峰會之間最主要的差別在於雙方所傳遞的信息。在與川普會晤時，習近平著重強調了在經歷了數月的緊張局勢以及全球兩大經濟體之間的貿易戰之後，維持相對穩定雙邊關係的必要性。他敦促美國總統將中國視為合作伙伴而非競爭對手。兩位領導人也一致同意，將致力於構建他們所形容的「中美建設性戰略穩定關係」。

而在與普亭會晤時，習近平則致力於鞏固並深化兩國之間長期存在的伙伴關係。這層關係無論在戰略層面還是經濟層面，對雙方都至關重要。

正當中美兩國仍在努力穩定雙邊貿易關係之際，莫斯科與北京方面則重申了彼此作為關鍵合作伙伴的定位。普亭指出，兩國關係的驅動力在於能源領域，尤其是石油與天然氣產業。

簽署協議

普亭訪華期間，中俄兩國簽署了40多項合作協議，涵蓋貿易、科技及媒體交流等領域。兩國領導人還簽署了一份聯合聲明，將俄羅斯和中國描述為「多極世界中的重要力量中心」。

而川普與習近平既未簽署聯合聲明，也未見證任何協議的簽署。直到這位美國總統離開北京之後，兩國才公布了幾項協議的細節：華盛頓方面表示，中國已同意以年均170億美元的規模購買美國農產品，並采購200架波音客機。

美國亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）中國分析中心外交政策和國家安全高級研究員莫裡斯（Lyle Morris）指出，習普會晤中最大的意外在於，雙方似乎並未就「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管道項目簽署正式協議。該項目旨在通過蒙古國將俄羅斯的天然氣輸送至中國。「這對俄羅斯和普亭而言，無疑是一次巨大的挫折」。他說道。

普亭與川普在台灣問題上立場迥異

在台灣問題上，莫斯科與北京立場高度一致。與此同時，美國對該島嶼保持著一種刻意模糊的立場，並充當其主要的非官方支持者及武器供應方。

習近平曾向川普明確表示，台灣是雙邊關係中最核心的問題，他同時警告稱，若美國與該自治島嶼的關係處理不當，恐將引發兩國之間的對抗與沖突。

川普在訪問期間並未公開提及台灣問題。然而，在他返美途中，他卻將對台軍售形容為對華談判的極佳籌碼。此番言論在台灣島上引發了普遍的焦慮情緒。

而在與普亭的互動中，雙方在這一問題上未見任何分歧。在習近平與普亭簽署的聯合聲明中，俄方重申反對「任何形式」的「台獨」，並表示支持中方為捍衛國家主權及實現國家統一所作的努力。

據中國外交部發布的新聞稿，在因台灣問題導致中日關係緊張的大背景下，中俄雙方還對日本所謂的「加速軍事化」進程表達了關切。

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