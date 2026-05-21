盧比歐眨眼、川普破例喝酒！解讀川習會的漏網鏡頭

北京「川習會」落幕了，但美國總統川普接受媒體訪問，卻捲起千堆雪。當各界正為官方通稿、訪談內容爭論不休時，肢體語言或許已洩漏了底牌。為什麼曾遭中國制裁的國務卿盧比歐，在與習近平握手後對著川普「眨眼睛」？滴酒不沾的川普為何在晚宴舉杯「喝香檳」？尤其是川普返美前，外交部長王毅臉色嚴肅的最後一分鐘送機，又透露了什麼？本文藉助微表情與肢體語言，帶您看懂官方通稿沒說的政治密碼。



人類的文字與談話，往往可透過精心設計與反覆排練，以掩飾內在最真實的聲音；但唯獨那些在鏡頭邊緣不經意顯露的行為與肢體語言，可能更貼近難以偽裝的真相。就心理學的角度來看，各種下意識的微表情與肢體動作，正是人類大腦最直接的制約反射，也可能是政治人物最不想被探知的「真實自我」。

現在，就讓我們拉近鏡頭，來看看川習會意外曝光的畫面中，到底隱藏了哪些值得推敲的經典畫面？

將時針撥回5月14日上午的9點50分，天安門廣場上，由美國高層官員與17位全球企業巨頭所組成的豪華代表團，正排排站於大門前，靜候中國國家主席習近平以及美國總統川普的到來。

在如此莊嚴的外交場合中，身為科技巨擘的特斯拉執行長馬斯克難掩其好奇心，興致盎然地拿出手機，環拍整個天安門廣場，盛裝出席的與會者都入鏡了。畫面在網路上傳開，被網友稱為「從馬斯克的視角看川習會」。

人民大會堂的黃金大廳因盧比歐而爆紅

緊接著，最精采的一幕上演了。習近平依序與第一排的川普政府閣員握手致意，當他走到曾被中國列入制裁黑名單的國務卿盧比歐面前時，盧比歐顯得有些緊張，雙方行禮如儀握手了幾秒鐘。就在習近平移開腳步的瞬間，盧比歐立刻轉頭朝著川普站立的方向，眨了右眼並露出一抹意味深長的微笑。

這番肢體語言彷彿在說：「老闆，你看，我跟習近平破冰握手了……。」（編按：根據外媒報導，川普在規劃名單時，主動向中方爭取讓盧比歐隨行訪問，中方最終也展現外交彈性同意了。）

天安門廣場的歡迎儀式結束後，中美兩國代表團陸續步入人民大會堂的東大廳（俗稱黃金大廳）。只見美國閣員們個個規矩地站在桌上放有自己名牌的椅子背後，等待兩國領導人進場。就在這安靜的空檔中，盧比歐指著天花板看，自言自語嘟囔著（現場並未錄到聲音），隨後還豎起大拇指；他甚至主動走向身旁的國防部長赫格塞斯搭話，跟著對方一起抬頭看天花板，一邊指指點點、一邊交談。

這一幕極具戲劇效果的鏡頭，隨即在社群網路上引發討論，導致很多網友對人民大會堂的天花板產生濃厚興趣。紛紛敲碗猜測：究竟這座大廳的天花板是怎樣？為何盧比歐都忍不住比「讚」？

午後轉往天壇參觀時，現場氣氛相對輕鬆，卻有媒體記者逮到機會，高聲追問川普：「有沒有談到台灣議題？」令人意外的是，他一改過去侃侃而談的習慣，罕見地沉默不語。反而顧左右而言他，微笑回答：「這太棒了。偉大的地方，令人難以置信。中國非常美麗。」（It's great. Great place, incredible. China is beautiful.）。刻意避重就輕，恰恰透露出美中雙方在閉門會議中，對於台灣議題的暗潮洶湧。

「滴酒不沾」的川普為習近平破例喝酒了

而在正式晚宴舉辦前，又有媒體在後台捕捉到難得一見的漏網鏡頭。在登台致詞前的空檔，川普利用短短幾分鐘時間，神情認真地一邊拿著講稿，一邊對著兒子和媳婦反覆練習。

在登台致詞前的空檔，川普對著兒子和媳婦反覆練習。圖／取自IG@erictrump

上台後，他更一改「隨性、脫稿演出」的即興習慣，全程緊盯稿子，謹慎地逐字唸完致詞。事後，媒體對他這番罕見的態度都感到訝異。

晚宴致詞完畢後，滴酒不沾的川普竟然與在座貴賓互動時，破天荒舉起香檳、喝了一口致意；在正式開飯前，川普也再度同習近平一起高舉酒杯，向同桌的兩國核心幕僚致敬。

這舉動隨即被外交官解讀：儘管川普有不喝酒的紀律，但仍選擇入境隨俗、破例喝酒，無疑是以最高級別的外交「禮」數，回應東道主習近平的款待，這也透露出「建立私人情誼」的政治訊號。

這一幕之所以成為話題，是因為他的哥哥佛瑞德‧川普（Fred Trump Jr.）當年因嚴重的酒精中毒，年僅43歲就英年早逝。川普曾在自傳中坦言，失去哥哥是他人生經歷中，最悲傷的事，而哥哥生前最常告誡他的一句話就是：「千萬別喝酒！」他也警惕自己，酒精成癮會毀掉人生與事業，下定決心不喝酒。

或許，中方精心籌辦的晚宴，真的留給川普深刻印象。當他啟程返美時，就在「空軍一號」專機上，於個人社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「中國有宴會廳，美國也應該有一個。」該發文還特別附上他與習近平在人民大會堂外，並肩同行的照片，並在文末附註稱讚習近平是「世界上最偉大的領袖之一」。

不僅如此，川普還在發文中特別透露，造價高達四億美元的白宮宴會廳目前施工進度「超前」，預計將於2028年9月左右完工啟用，屆時這座新建築將成為「美國境內類似設施當中最棒的」。（編按：在川普卸任前完工）

川普是第四個到中南海茶敘的外國領導人

到了5月15日早上，重頭戲移師到戒備森嚴的中南海「靜谷」所舉行的茶敘，靜谷是位於中南海「前海」西側的豐澤園內，過去曾是前中共國家主席毛澤東的住所與重要辦公地點。

習近平與川普並肩在中南海的花園散步，川普看著皇家園林，好奇詢問，其他國家元首到訪北京時，是否也都在這裡接待？習近平回答：「這個地方我們以前外事活動都不在這裡，後來有外事活動以後，極少。」習近平接著強調，「這是我回報2017年您在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）的高規格款待。」

聽聞中方給予超規格禮遇，川普笑著對習近平開玩笑說：「中南海是一個很美的地方，我很喜歡，相信我能待得習慣。如果我待得習慣，可能就不想離開了（I might never leave）。」

翻開中共外交史，習近平親自陪同進入中南海花園散步、喝茶的外國領導人，只有時任美國總統的歐巴馬（2014年著名的瀛台夜話）、俄羅斯總統普丁（中南海常客），以及時任越共中央總書記阮富仲（2022年黨魁茶敘，已故），算上川普僅四位，堪稱頂級規格。

隨後，兩人穿過雲竇門（上方嵌有清代乾隆皇帝御筆題字的「月地雲階」匾額），停在一棵柏樹下（分岔類似「人」字結構），習近平指著樹說，它已有490年的歷史（約明嘉靖年間），並提到園內還有其他上千年的古樹。

當步行至花園深處時，川普非常喜歡眼前的景致，讚美說：「這是我見過最美麗的玫瑰（most beautiful roses anyone has ever seen）。」習近平笑著為他科普：「這是中國的月季花。如果你喜歡，我可以送你一些種子，你可以帶回白宮的玫瑰園種植。」川普回應：「我太喜歡了，這主意太棒了！（I love that; it's great.）」

真相答案，就藏在不經意的肢體動作裡

到了15日下午兩點多，短兵相接的峰會來到尾聲。在北京機場，由中國外交部長王毅代表送機。但卻有別於一般禮儀性的歡送，媒體捕捉到王毅的手緊緊握著川普的手，一臉嚴肅與川普說了超過一分鐘的話；川普則伸手按了按、拍了拍王毅的肩膀，貌似做出一種類似「安撫」或「請放心」的肢體舉動。

其實，按照外交慣例，國是訪問圓滿落幕，王毅理應充滿笑容送機才對，為何神情顯得肅穆？不免令人浮想聯翩，在川普臨上飛機前的最後一刻，雙方是否仍在針對某些關鍵議題進行最後確認？

很快地，川普一登上「空軍一號」專機，就在高空接受美國福斯電視台（Fox News）的獨家專訪，披露的訪談內容瞬間引發全球討論；而王毅也於15日晚間發布消息，介紹中美元首會晤情況，他坦言台灣問題是重點議題之一，「在會晤中感受到，美方瞭解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立」。

實質停留僅36小時的川習會落幕了，由於涉及台灣議題，每個人都可以解讀自己所看到的川習會，但肢體語言騙不了人。當大家在爭吵川普說的「If you have the right president, I don't think it'll happen.」裡面的you是台灣人還是美國人時？較貼近事實的答案，或許就藏著這些不經意的動作裡。

（本文出自2026.05.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）