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川習會結束後 中國通報與美聯合偵破跨國毒品案件

中央社／ 台北21日電

川習會結束後，中國官方今天通報，中美聯合偵破一起跨國毒品犯罪案件，涉案嫌疑人已被逮捕。

中國官媒央視新聞今天引述中國國安部消息報導，2026年2月，根據美方提供的線索，天津警方抓獲宮姓犯罪嫌疑人。此前，美方已在美國喬治亞州抓獲一名涉案美國籍嫌疑人。

報導表示，這起案件的成功偵破，既體現中美禁毒執法合作機制的持續運作，也是雙方協同打擊跨境犯罪的又一實踐成果，彰顯兩國執法機構對毒品犯罪活動及相關跨國犯罪行徑絕不姑息的嚴正立場。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

川普 習近平 川習會

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