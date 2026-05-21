11月到期 美中關稅休戰 貝森特：不急延長

美國財政部長貝森特十九日表示，由於今年稍晚仍有時間在後續會議中續談，川普政府「並不急著」延長將於十一月到期的美中關稅與關鍵礦產貿易休戰協議。彭博報導，中國則表明或可接受美國將關稅略升至去年商定的水平，並將繼續就延長貿易休戰進行磋商；這顯示美中關係正在進一步穩定。

路透報導，貝森特於巴黎出席G7財長會議期間接受專訪表示，中國近幾個月因美國最高法院推翻川普總統關稅措施，而獲得較低稅率待遇；他相信只要美方不再進一步加稅，中方將接受美國透過新的三○一條款恢復先前關稅水準。

貝森特談到將於十一月到期的關稅休戰協議時表示：「我認為我們不急著延長。情勢目前穩定。」他表示，中國在關鍵礦產履約方面「表現尚可，但並不算優秀。所以我們還會再與他們接觸」。

貝森特指出，中國向波音訂購二百架客機以及每年採購一百七十億美元美國農產品等協議，將與十一月貿易休戰安排分開處理。此外，他認為此行最重要成果，是美中建立雙邊管理式貿易、投資與人工智慧磋商機制，後續將持續展開談判。

在「貿易委員會」部分，雙方將先鎖定約三百億美元非戰略性商品，可能降低或取消關稅。貝森特說：「我們會先訂一個數字。我認為第一個數字大概會是三百億對三百億，然後雙方再逐步擴大規模。」他說，美國農產品銷售不會列入這項總額。

貝森特指出，中國可能降低對美國能源產品、醫療設備與醫材的關稅；美方則可能調降部分不太可能回到美國生產的中國消費品關稅，例如煙火或萬聖節服裝。

至於「投資委員會」，將處理雙向投資問題。該委員會將聚焦辨識不涉及國家安全疑慮的中國投資，並阻止美國尚未準備好考慮的投資。

此外，貝森特表示，美中很可能在未來四至八周內，開始針對人工智慧（ＡＩ）防護機制展開磋商，這項合作目的是防止強大ＡＩ模型與工具落入非國家行為者手中。

中國大陸商務部美大司負責人昨日則發布中美經貿磋商初步成果，指出雙方原則同意在貿易委員會項下討論同等規模產品對等降稅安排，規模各為三百億美元或更多；針對稀土，中方將依法依規實施出口管制，並審核民用申請。中方將按商業化原則引進二百架波音飛機，也將恢復符合要求的美國牛肉企業註冊。

中方同時呼籲美方信守承諾，未來無論以何種理由加徵或替代對中關稅，美對中關稅水準都不能超過吉隆坡經貿磋商聯合安排水準。彭博報導，這顯示中國或可接受美國將關稅略升至去年商定的水平。

中方並表示，中美雙方同意成立貿易委員會和投資委員會，雙方經貿團隊將保持密切溝通，推動雙方經貿磋商由「危機式應對」轉向「機制化管理」。