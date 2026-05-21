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美：關稅休戰延長 不急

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美國財政部長貝森特19日表示，川普政府「並不急於」延長預定11月到期的中國大陸關稅戰休兵協議，因為雙方仍有時間在今年稍晚的會面，續簽休戰協議。

貝森特在七大工業國集團（G7）財長會議場邊接受路透採訪時表示，他相信中國大陸會接受美方以「301條款」，讓美國的關稅恢復到先前水準，只要稅率不要再進一步提高即可。

他說，由於美國最高法院推翻美國總統川普動用緊急權力實施的全球關稅措施，中國大陸近幾個月其實已經因而獲得較低關稅待遇，「等於拿到一筆交易」。

他在談到預定11月屆滿的美中關稅戰休兵期時，表示「我認為我們不急著延長它，現在情況相當穩定」，中國大陸在履行關鍵礦產相關承諾方面，「表現令人滿意，但還談不上非常好，因此我們還會再與他們進一步磋商」。

中國大陸國家主席習近平預期9月前往華盛頓，在白宮與川普會面。貝森特表示，在這場峰會之前，他將先與中國大陸國務院副總理何立峰會晤，就貿易議題敲定更多細節。

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