川普第二任期首次 美4船天然氣 預計6月運抵大陸

北京川習會後，路透援引倫敦證券交易所集團（ＬＳＥＧ）數據指出，四艘液化天然氣（ＬＮＧ）運輸船從美國駛往中國大陸，預計六月抵達。這是美國總統川普第二任期內，首次有美國ＬＮＧ貨物直接運往大陸。

路透報導，中國大陸目前仍對美國ＬＮＧ徵收百分之廿五關稅。這項關稅源於此前美國對中國商品加徵關稅後，中方所採取的反制措施，被認為是阻礙中美ＬＮＧ貿易恢復的最大障礙。

據ＬＳＥＧ數據，顯示「Umm Al Hanaya」號在五月五日離開美國錢尼爾能源公司位於路易斯安那州的工廠；「Id'Asah」號、「Al Sene」號及「Lamail」號則在五月八日至十八日期間，離開美國Venture Global公司同樣位於路易斯安那州的工廠。這四艘船預計將在六月十五日至廿八日期間抵達天津港。

據悉，錢尼爾能源和Venture Global分別是美國最大和第二大ＬＮＧ生產商。

川普在上周訪問北京並與大陸國家主席習近平舉行峰會期間，在接受福斯新聞採訪時說，中國希望從美國購買石油、ＬＮＧ及其他商品，「他們已經同意，他們想要購買美國石油，他們將前往德州，我們將開始讓中國船隻前往德州、路易斯安那州與阿拉斯加州」。大陸外交部當時未予證實，僅稱中方願共同維護全球能源安全和產供鏈穩定。

路透指出，由於俄羅斯二○二二年入侵烏克蘭，以及今年以來中東戰事引發供應中斷，全球天然氣價格近年持續上漲。在美國與以色列相關軍事行動後，伊朗一度影響荷莫茲海峽通行，並攻擊卡達ＬＮＧ出口設施，使全球約百分之廿的ＬＮＧ供應受影響，約相當於每日一百億立方英尺的供應中斷。在供應擾動下，全球天然氣價格近期上升至數周來的高點。

日經中文網指，大陸是全球最大原油進口國，約七成國內消費仰賴進口。此前中方因不滿川普政府關稅政策，曾一度減少、甚至暫停採購美國原油與液化天然氣。不過隨著近期伊朗局勢緊張推升國際油氣價格，美國產能源也重新被納入中方採購選項。